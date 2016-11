Abre sus puertas el C5 a alumnos de Toluca

La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), abrió sus puertas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), a estudiantes de primaria quienes conocieron la tecnología de video vigilancia con la que cuenta el Estado de México.

Los 25 niños y docentes de la escuela primaria Emiliano Zapata, de Toluca escucharon la plática de los servidores públicos quienes les expusieon la labor de seguridad que se realiza en el lugar, logrando impactar a los visitantes como el trabajo que hacen los monitoristas de las 10 mil cámaras distribuidas en 44 municipios del Estado de México.

Además de conocer la homologación de los números de emergencia que ahora ya es 911, saber que solo pueden infraccionar policías mujeres en la entidad y tomar nota del número de infracción transparente 01800 900 3300, además de concientizar sobre el adecuado uso de los números de emergencia, entre otras acciones.

Carmen Torres, directora de la primaria agradeció el recibimiento que les dieron y resaltó la importancia de que los ciudadanos sepan y estén más cerca de las acciones que el gobierno hace para salvaguardar la integridad de los mexiquenses.

“Estoy sorprendida con el avance tecnológico en pro de la seguridad y esto me congratula de sobremanera y lo aplaudo y reconozco; mis alumnos ya son conscientes de lo que se vive en las calles y con lo que han aprendido hoy estamos fomentando valores como el respeto hacia el trabajo de los policías”, comentó la director Carmen Torres.

“El momento que más me gustó fue cuando nos enseñaron donde hacen las grabaciones de las calles, yo sabía que en los postes había cámaras y pensé que se guardaban para cuando alguien los ocupara, pero nunca me imaginé que alguien nos estuviera viendo en vivo. Me siento más segura de hacer lo que me gusta porque sé que me están cuidando”, señaló Carla, de 10 años de edad.

El C5 Toluca, se inauguró en junio del 2016, cuenta con la sala de monitoreo más grande de América Latina, para monitorear y dar seguimientos de incidentes por medio de las cámaras de videovigilancia distribuidas en la entidad para tener mexiquenses mejor protegidos.