Arranca carrera rumbo al poder en Edomex

* PRI-Coalición decidirá en próxima reunión……

* PAN y PRD se quedan con sus candidatos de inicio……

* Morena, el partido a vencer. No gana, pero divide……

El pasado domingo, la voluntad partidista dejó como manifiesto el asegurar la permanencia del Partido Revolucionario Institucional en el poder del Estado de México, luego de que se signara una alianza -histórica- entre el tricolor y tres institutos políticos más, y el que sus dirigentes nacionales fueran testigos de calidad de tal evento.

Este hecho, obliga a que en la entidad mexiquense el tricolor avance en las preferencias electorales, toda vez que se fortalece la plataforma política con el apoyo de las iniciativas que emprendan hacia el próximo 4 de junio el PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, amparados por las estructuras priistas que conservan su poderío en este Estado.

Por definido se dio que el candidato a la gubernatura de dicha coalición será de extracción priista, apoyado ello, incluso, por el propio Gobernador Eruviel Ávila Villegas y al mismo tiempo por ésa estructura política que acompaña desde sus inicios al Presidente Enrique Peña Nieto. Ello nos dice que la viabilidad para encabezar esta alianza la sigue teniendo -y hoy con más fuerza- el propio Secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, quien conoce la problemática de la entidad más poblada del país y quien ha conservado su cercanía con los mexiquenses.

Más aún, se dice que la influencia del jefe del ejecutivo federal -priista mexiquense- será decisiva, incluso, no se deja de mencionar a Alfredo del Mazo Maza, a quien han movido de lugar en la lista de los aspirantes en más de una ocasión, sin embargo, esto no quedará definido sino hasta el próximo 28 de enero pero, aunque han querido “sacudírselo”, la realidad es que la inercia de su trabajo desde su primer “caída” como candidato, le da la pauta para ser también viable.

Por lo pronto este fin de semana se dará a conocer si hay candidato de unidad para dicha alianza y quién será. Recordemos que el registro de plataformas es del 24 al 28 de marzo, el 29 del mismo mes el registro de candidatos y el 2 de abril sesión del Consejo General del IEEM para el registro oficial, pero, este fin de semana se dice, habrá luz verde para el candidato tricolor.

Todos los partidos políticos se preparan. PAN y PRD, pese a no haber llegado a ningún acuerdo sobre armar una alianza opositora para la gubernatura mexiquense, no dejan de ser alternativas de poder, más aún cuando éstos, aseguran cada uno por su lado, vigilarán el uso de los recursos públicos para evitar prebendas, incluso, para evitar ofertar el poder a cambio del voto popular a través de delegados elegidos ex profeso.

Por lo pronto, las listas no cambian. En lo que al PRD concierne, la dirigencia estatal impulsa a Juan Zepeda, diputado local y dirigente de la bancada del PRD en el Congreso del estado.

Acción Nacional, al parecer, sigue convencido de que Ulises Ramírez será su candidato. Josefina Vázquez Mota queda entonces, fuera de la contienda una vez más.

Alejandro Encinas, podría ser el candidato de los independientes, por “peso político”, nada más, de no ser así, habríamos de esperar quién repelará por la decisión que el IEEM tome al respecto.

Y, sin lugar a dudas, el enemigo a vencer en esta contienda -por ello la amplitud en las coaliciones- es Morena, partido representado a nivel nacional por Andrés Manuel López Obrador, quien una vez más se fortalece en su búsqueda por la Presidencia de la República en el 2018, por lo que dará todo de sí en el Estado de México, tal vez, no con el fin de ganar la gubernatura pero sí de posicionarse así mismo en la fila del poder. Su candidata sería Delfina Gómez, diputada federal y ex alcaldesa en Texcoco (2012-2015). Tal vez no con una imagen ganadora pero sí, lanzada para hacer mella.