Avances en construcción de boulevard en Metepec

Con un avance significativo, continúa la construcción de la primera etapa del Boulevard que parte desde la colonia La Michoacana y pasará por las colonias Jorge Jiménez Cantú y Las Margaritas, hasta llegar a la prolongación de Heriberto Enríquez.

Por la obra que realiza la Junta Local de Caminos, se retiran únicamente 70 plantas Yucas, en tanto que 80 árboles de diversas especies que estaban ubicados en el sitio, fueron replantados sobre Heriberto Enríquez.

La dirección de Medio Ambiente de Metepec, señaló que una vez concluidos los trabajos, serán plantados en las banquetas y en la misma zona, más de 700 árboles tipo acacia azul, idóneos para la zona urbana y de vistoso follaje y flora.

Descartó que el retiro de las plantas sea considerado como un atentado al medio ambiente, pues las yucas y en su mayoría eucaliptos, fueron ubicados en su oportunidad, seguramente con buena intención, más no son los ideales para el área urbana, además que no generan un beneficio significativo al entorno ecológico, aun así, serán respetadas algunas que no generen molestia a la población e interfieran con la construcción de la importante vía de comunicación.

Información de la dirección de Obras Públicas de Metepec, detalla que la infraestructura del boulevard en el tramo que corresponde al municipio, contempla dos carriles en una longitud de 2.8 kilómetros con un ancho de 14.0 metros.

Los trabajos que tendrán una inversión superior a los 90 millones de pesos, de inicio, contemplan la adecuación de terracerías, encofrado del río, drenaje y subdrenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal.

Generará además un ambiente saludable, pues además de exponer el caudal de agua a cielo abierto, tendrá una forestación significativa y por la estructura de la vía, será segura para los peatones y evitará el tráfico e implícitamente la contaminación.