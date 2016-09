“Canelo” Álvarez promete gran noche mexicana ante Liam Smith

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Liam Smith prometieron dar una gran pelea este sábado, el primero en espera de gritar al final, con el título en su poder, “Viva México”.

Smith expondrá el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el choque estelar de la velada, escenario en el cual se esperan cerca de 50 mil espectadores.

“No hay nada que no haya dicho, simplemente agradecer el apoyo que me han brindado, sé que mucha gente de aquí no conoce a Liam, lo importante es que nosotros lo conocemos, sabemos que va a ser una pelea dura”, dijo Saúl en la última rueda de prensa.

Reiteró que será una batalla difícil por enfrentar al monarca de las 154 libras, pero prometió a su afición, particularmente a la de su país, que al final tendrán una gran fiesta en el fin de semana de la Independencia de México.

“Sabemos que tenemos una pelea dura, pero nos gusta entrenar fuerte, vamos a tener una noche mexicana donde vamos a gritar ‘Viva México’, vamos a ganar ese título. Gracias a toda la gente que me ha recibido, vamos a darles una gran pelea”, aseveró.

Smith, por su parte, se mostró seguro de sus posibilidades arriba del cuadrilátero, pues quiere demostrar por qué es el campeón, al tiempo de reconocer al tapatío como “un peleador de élite y yo quiero estar ahí, confío en mi preparación”.