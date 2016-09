“Cepillín” confiesa tener miedo de morir

Ricardo González “Cepillín” aseguró que luego de haber sufrido tres infartos y enterarse la forma como falleció su amigo Juan Gabriel, tiene miedo de morir, por eso todos los días los vive como si fuera el último.

El llamado “Payasito de la Tele” cuenta con 70 años de edad y lamentó que “El Divo de Juárez” haya muerto a los 66 años.

“Ya llevo tres infartos, tengo 70 años y Dios me ha dado muchas horas extras, por eso en mi nuevo disco incluí un tema dedicado al ‘Angelito de la Guarda’, porque llevo como cinco ya jubilados, tres que renunciaron y dos que los traigo para arriba y para abajo”, comentó con su peculiar sentido de humor.

Más en serio, habló sobre la muerte del intérprete de “Querida”, pues el cantautor dejó de existir de un infarto y él ya lleva tres.

“La verdad sí me da miedo con esto que pasó con Juan Gabriel y por todo lo que yo acabo de vivir, porque Dios me ha salvado, he podido llegar a los hospitales, Alberto no pudo llegar, está la incógnita de dónde falleció, y en mi caso, mis hijos me llevaron al hospital; una vez fue en Puebla, otra en México, y la otra en Monterrey, y que me hayan llevado inmediatamente fue lo que me salvó la vida en tres ocasiones”.

Aseguró que además de sus hijos, ha tenido otros “ángeles” que lo han ayudado a que siga vivo.

“Hay mucha gente a la que le tengo que agradecer, como el secretario de Salud de la Ciudad de México (Armando Ahued), el secretario de Turismo, licenciado (Miguel) Torruco, y Miguel Ángel Mancera (titular del Gobierno de la CDMX), han contribuido de alguna manera a que yo esté vivo”.

Volvió a recalcar que sí tiene miedo porque “el infarto que me dio en la última ocasión, se me llenaron los pulmones de agua y entonces eso fuerza al corazón a trabajar más rápido y llega un momento en que estalla. Yo alcancé a llegar a cardiología y me atendieron de inmediato, y no sé si eso le pasó a Juan Gabriel”.

Agregó que en caso de fallecer, su familia ya tiene instrucciones de qué hacer con su cuerpo.

“Mi esposa y mis hijos tienen la orden de cuando yo muera me lleven a un crematorio, me incineren y después echen mis cenizas en el primer resumidero que encuentren, sin homenajes, para qué tanto ‘show’. Bueno, si lo quieren hacer, pues cárguenme”.

Al volver a tocar el tema de la muerte del llamado “Divo de Juárez”, Ricardo González dijo que él sí era amigo del cantante, y no como otras personas que han aprovechado este momento para decir que eran íntimos del fallecido intérprete.

“Sé de la foto que hay en internet donde Carlos Villagrán y yo lo estamos cargando, pero sí me gustaría que vieran bien que quien subió esa foto fue el mismo Juan Gabriel, no fui yo ni Quico, la subió hace tres meses, no sé si ya se estaba despidiendo, eso sólo lo sabe él.

Agregó que en una de las últimas ocasiones que se vieron en un palenque, esa foto estaba colgada en su camerino.

“Y eso me dio a pensar que este hombre, como a lo mejor no tenía contacto con tanta gente que lo amamos, de esa forma, a través de las redes sociales, nos quiso dar las gracias por la amistad.

“Desde aquel tiempo nos hicimos amigos, lo que pasa es que Alberto se comió al mundo desde “No tengo dinero” hasta hace tres días y lo voy a recordar siempre porque era persona que daba consejos y te oía. La última vez que nos vimos fue en un palenque en Gómez Palacio, Durango”.

Recordó: “Una vez que me encontraba sin trabajo, fui con él y le dije: ´Sabes qué Alberto, no la estoy haciendo’ y me dijo: ‘Mira flaco, no te desesperes, el que pega una vez, pega dos veces, y como tú nadie, así que tranquilo que todo va a estar bien'”.

“Cepillín” afirmó que él nunca se colgó del nombre de Juan Gabriel, si no es por esa foto, muy poca gente hubiera sabido de esa amistad.

“Ese no fue mi caso, yo nunca dije que era mi amigo, nunca subí una foto, nunca hablé nada de él. Cuando vino la noticia de su muerte, si leen sólo puse: ‘Se fue mi amigo. Y sí hubo una amistad, y una amistad es cuando tú dejas de ver a una persona y pasan los años y lo vuelves a ver, la ves con el mismo amor”.

El artista siguió la charla sobre su amigo y dijo que Juan Gabriel sabía de sus problemas de salud y debió cuidarse más.

“Se debió cuidar, porque un poquito más y muere en el escenario, yo llevo tres infartos y mi familia me ha cuidado, yo no sé si la familia de Alberto hizo lo mismo”.

Y eso sí pidió alzar la voz como fiel admirador del cantante michoacano y dijo:

“Yo lo hubiera querido ver y despedir como todo México deseaba, porque más que cualquier poeta o escritor o artista de este país, más que todos los que han muerto, ninguno merecía estar en Bellas Artes, más que Juan Gabriel. Él merecía estar ahí de cuerpo presente, porque ni juntando a ‘Cantinflas’ o Pedro Infante le llegaban a los talones. A lo que está viviendo esta semana este país porque no se murió un ídolo, murió un súper ídolo”.

Finalmente, respecto a si ya tiene en regla sus documentos, en caso de fallecer, bromeando respondió. “No dejo nada en orden, le voy a hacer como Joan Sebastian. No, no es cierto, pero qué puedo dejar yo, sólo tengo mi casa, y mis hijos ya tienen la suya”.