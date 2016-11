Chávez Jr. bajaría a 164 libras para enfrentar al “Canelo”

Por su calidad de ex campeón mundial y por el nombre que lleva a Julio César Chávez Jr. le sobran rivales y se dijo listo para enfrentar a cualquiera, incluso a su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, por lo que estaría dispuesto a bajar a las 164 libras.

Aunque sólo son rumores el “Junior”, quien busca un título en las 168 libras, dejó en claro que la pelea con “Canelo” podría hacerse, “no hay nada concreto pero estoy abierto a pelear con el que sea, pudiera bajar algunas libras, a 164, no podría menos”, dijo.

Presente en la rueda de prensa Guillermo Heredia, preparador físico de Julio, dejó en claro que la disciplina es importante y que “puede bajar a 160 sin problemas”.

Tras la rueda de prensa donde Chávez Jr. presentó su combate del 10 de diciembre con Dominik Britsch, ya no quiso hablar del posible duelo con el “Canelo” pero dejó en claro que después de medirse al alemán “estaría listo para cualquiera, si estoy en el boxeo es para pelear con los mejores y la gente quiere que pelee con ellos”.

En la mira estarían los campeones supermedianos, entre ellos el sueco Badou Jack (CMB), el británico James DeGale (FIB) o el sinaloense Gilberto “Zurdo” Ramírez (OMB), aunque el cinturón que le gustaría a Julio es el verde y oro.

“El que sea de los tres sería buena pelea. Con el ‘Zurdo’ es buena opción, es buen peleador, no ha hecho ninguna defensa. No es por nada pero siempre me he inclinado por el cinturón verde, es el más reconocido”, comentó.

Incluso aceptó que le gustaría una pelea con el kazajo Gennady Golovkin, monarca medio del CMB, AMB y FIB, “sería buena para los dos porque creo que ‘Canelo’ no va a pelear con él”.

Finalmente y fuera del tema deportivo se le pidió su opinión sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde normalmente vive, y espera que algunas promesas de campaña de Donald Trump sean una mentira.

“Ojalá sea como todos los políticos, que sea mentira lo que ha dicho, ojalá no se meta con la gente mexicana que va a Estados Unidos a trabajar y a hacer bien, espero que todo haya sido publicidad y que las cosas se hagan correctamente”, concluyó.