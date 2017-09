Ciudadanos Conscientes Ya, levantan la voz

Por Edith Romero Nava/mibebejj@hotmail.com

Tras afirmar que en Ciudadanos Conscientes Ya, creen que para que haya un cambio verdadero se necesita levantar la voz para que ningún gobernante esté por encima del pueblo sino con el pueblo”, David Rodríguez Maynes, presidió el foro para aspirantes a las coordinaciones de organización municipales, locales y federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rumbo a las elecciones del 2108 para presidentes municipales, diputaciones locales y federales.

“Porque para lograr un cambio, se necesita levantar la voz”, el foro que reunió a representantes de más de 12 municipios entre ellos Toluca, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Atizapán, Almoloya de Juárez, Otzolotepec, Ecatepec, Tejupilco, Metepec, Temoaya, Temascalcingo, Coacalco, tuvo como fin, conocerlos, escuchar sus propuestas pero sobre todo, sabes quiénes son y a que México aspiran.

Uno a uno, los aspirantes de Morena hablaron sobre sus propuestas, entre las que destacan consolidar un mejor país, defender el voto, luchar por los derechos humanos, acabar con la impunidad y las promesas incumplidas y sobre todo, defender los derechos humanos de la Sociedad y cortar de tajo el patrón de los candidatos de siempre. “Queremos es ciudadanos que nos Gobiernen, candidatos que estén con la gente, honestos, y que tengan proyectos sustentables para México”, fue el clamor general.

Al respecto, David Rodríguez Maynes comentó que Ciudadanos Conscientes Ya, con un año y medio de haber sido conformada, y a raíz del fraude electoral del 4 de Julio en el que el PRI actuó de manera descarada para ganar, decidieron levantar la voz más fuerte, ya que el fraude no se lo hicieron a Morena, sino a la sociedad en general al no respetar el voto, por ello, Ciudadanos Conscientes Ya, se unió para trabajar en conjunto con los aspirantes que irán evaluando durante los próximos 10 meses, ya que solo de esa manera, podrán tener un panorama de elección y votar por los verdaderos candidatos honestos que habrán de brindarle lo mejor a la ciudadanía, y no lleguen a robarse al Estado de México.

“Nosotros ya no estamos dispuestos a tolerar más gobernantes profesionales, lo que nosotros queremos son ciudadanos que nos gobiernen, candidatos que estén con la gente, honestos, y que tengan proyectos sustentables para México”.

Explicó que Ciudadanos Conscientes Ya, es una organización formada por ciudadanos y ciudadanas que habitan desde hace mas de 50 años en el Estado de México, principalmente de Toluca y Metepec, ciudadanos que luchan por la impartición de justicia, la equidad de género y principalmente por los derechos humanos.

“En Ciudadanos Conscientes Ya consideramos que la democracia no es un asunto de elección, sino de obligación, todos estamos en contra de la corrupción y la impunidad que existe actualmente, pero también tenemos la convicción y creemos que es el momento de cambiar de rumbo ya, queremos hacer justicia y aplicar la ley”, dijo Rodríguez Maynes

Comentó que entre las prioridades de Ciudadanos Conscientes Ya, se encuentran los adultos mayores, becas a estudiantes, fomentar la construcción de escuelas modernas, hospitales con medicamentos y servicios de calidad, proyección a deportistas y artistas culturales así como oportunidades para empresarios.

Finalmente, Rodríguez Maynes adelantó que los foros seguirán por los próximos 10 meses.