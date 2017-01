Codhem apoyará a migrantes centroamericanos

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) firmó convenios de colaboración con los municipios de Tlalnepantla, Huehuetoca y Tultitlán, para realizar acciones conjuntas de sensibilización a servidores públicos sobre los derechos y prerrogativas que asisten a todos los migrantes que transitan por el territorio mexiquense.

El ombudsman Baruch Delgado Carbajal explicó que los migrantes forman un grupo vulnerable por su condición de tránsito, al no tener un lugar para recibir servicios básicos ni asistencia, por eso se establecieron casas de atención en Huehuetoca y Tultitlán, a donde integrantes de la Codhem acuden durante los recorridos por la zona, a fin de llevarles ayuda humanitaria y darles información para que tengan certidumbre y tranquilidad en su estancia, sobre todo a mujeres, niños y adultos mayores.

Reconoció que faltan otros municipios sumarse al convenio, pues existe una obligación constitucional para autoridades de distintos órdenes de gobierno, de proteger, difundir, tutelar y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Recalcó que cualquier persona sin importar el lugar de nacimiento ni fronteras los tiene y todos, por alguna razón, somos migrantes, por tanto debemos ser respetados.

El presidente de la Codhem comentó que los migrantes tienen derecho a la libertad, igualdad, a la no discriminación, a recibir servicios públicos como la educación y salud, así como a la identidad, y en caso de nacer durante el viaje, en suelo mexicano, recibir un nombre y ser registrados ante la autoridad correspondiente.

Delgado Carbajal expuso el compromiso del convenio para sensibilizar a la población y en especial a los servidores públicos sobre los migrantes y el reconocimiento de sus derechos, y aclaró que corresponde a otras autoridades cuestionar su calidad migratoria, mientras que a las municipales, estatales y civiles, les toca vigilar que se respeten sus derechos.

En intervención, la presidenta municipal Denisse Ugalde Alegría coincidió en que la sociedad debe materializar los derechos humanos y admitió que no existe un censo de migrantes porque es población flotante, por eso la Codhem realiza un trabajo de acercamiento; mientras que el alcalde de Huehuetoca, José Luis Castro Chimal aseguró que en su municipio no se respaldarán malas actuaciones de servidores públicos contra ese grupo, que deja su país y familia en busca de una mejor calidad de vida, y por ello, la defensoría municipal colabora para que no haya violación a sus derechos.