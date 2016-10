Con guitarra y armónica “El Lennon de Guanajuato” musicaliza el FIC

Se llama Sergio Manzur Ferráes Athié y nació en la Ciudad de México a mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado. Compositor y cantante, sobre todo de los temas que llevaron a la fama mundial al cuarteto de Liverpool, The Beatles, permanece soltero “porque ese es un requisito indispensable en mi profesión”.

En el mundo se le conoce como “Sergio Lennon” y saltó a la fama por haber sido parte del video que Notimex envió al Papa Francisco el año pasado previo a su visita a México. Ahí, cantó un fragmento de la canción que compuso especialmente para el prelado, quien se mostró contento y orgulloso por el fervor y el entusiasmo de los mexicanos católicos.

“Vivir con una pareja estable es sumamente difícil, porque no todas aceptan lo que yo hago en la vida: Cantar en la vía pública de cualquier ciudad del mundo. Muchas chicas lindas se acercan a mí, pero para evitar conflictos, prefiero no involucrarme con alguien”, explicó al terminar su actuación en la Plaza de la Paz.

Podría ser músico profesional, pues tiene la academia suficiente, pero su talento, nobleza, carácter y temperamento le dictan que se desenvuelva como músico urbano “para que la gente que no tiene los recursos ni puede ir a un concierto a escuchar y ver un cantante en inglés, tenga a través de mí esa oportunidad, a cambio de una cooperación voluntaria”.

Su acercamiento a la música fue cuando apenas contaba seis años de edad. Escuchó por primera vez las canciones del músico y compositor inglés John Lennon (1940-1980) interpretadas por The Beatles. Con una guitarra, notó que con un número reducido de acordes ese multinstrumentista y cantante podía crear canciones bonitas y muy exitosas.

Eso llamó poderosamente su atención, y a partir de entonces, decidió estudiar música en una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y en el Conservatorio Nacional de Música (CNM). “Adapté el repertorio del cuarteto de Liverpool y a la fecha, puedo cantar y tocar prácticamente toda la discografía de esa banda, la más influyente y exitosa en la historia de la música pop”, añadió.

Le encanta la música de The Beatles, y la interpreta en la lengua en que fue escrita, por eso se le conoce en las calles como “El Lennon de Guanajuato”. A miles de personas les encanta esa música y hay fans, grandes conocedores de la obra de Lennon, que le piden que interprete temas poco o nada conocidos de ese autor, desalmadamente asesinado.

“Me piden canciones que quizá sean inéditas, y se las canto”, aseguró. En seguida, sus memorias volaron a sus inicios. Dijo que su carrera como cantante popular urbano inició en los años 80, en la Zona Rosa de la Ciudad de México. “Recuerdo que muchas personas me rodeaban al hacer enormes círculos y yo en medio, interpretando al maestro Lennon”.

Eventualmente se presentó en algunos canales de televisión, pero realmente la calle le llama más. También es compositor, escribe letras y las musicaliza él mismo. El cantante disfruta sobremanera cuando el público lo escucha con atención y le brinda un aplauso. Si a lo anterior se suma la aportación de algunas monedas, considera que su obra es buena.

Los transeúntes, quienes comen en un restaurante al aire libre, la gente que asiste al bar donde es llamado, siempre han dado muestras de aprecio a su labor artística. Por eso cree que vale la pena realizarlo. Eso lo hace feliz, sin embargo, en su mente vive un deseo que espera cumplir pronto, pues tiene todo para concretarlo y llevarlo a un feliz término.

“Estoy en espera de algún empresario de la industria discográfica interesado en apoyarme en la grabación de un disco. Tengo varias canciones en español que bien podrían ser parte de un álbum de estudio, eso me haría dichoso, porque no todo es miel sobre hojuelas. A veces, al estar cantando, llegan empleados de la oficina de Fiscalización, o los policías”.

Pero no lo rodean para escucharlo mejor, sino para pedirle amablemente que se retire del lugar, que circule discretamente y sin hacer ruido, porque no si no se lo llevan detenido por ejercer su actividad lucrativa sin contar con los permisos correspondientes. “Llevo 40 años en esto y a la gente le gusto, ¿Por qué me he de retirar?”, se pregunta anonadado.

Para evitar situaciones bochornosas, “El Lennon de Guanajuato” se instala en los pórticos de los restaurantes, o entre las mesas que esos establecimientos colocan en la vía pública. Esa técnica le permite vivir del arte de tocar la guitarra en calles y avenidas. “La guitarra me permite vivir libremente; no soy rico, pero tengo lo necesario”, explicó.

También toca en conciertos y cafés, pero lo suyo, lo que realmente le llena el espíritu, es echar a volar su talento musical al aire libre que sólo encuentra en las calles no sólo de la Ciudad de México o Guanajuato. “He viajado a Europa y en Suecia me han tratado bien, lo mismo que en Estados Unidos y Canadá. Mi única motivación es un rostro sonriente”.

Es primo hermano del cantante profesional Oscar Athié, quien en los 80 alcanzó cierta popularidad con el tema “Fotografía”. “No me gusta mencionar este parentesco porque podría parecer que deseo conseguir algo a partir del apellido. Por eso mi nombre artístico es ´Sergio Lennon´. Insisto, lo único que me falta en la vida es grabar un compacto”.

Hombre de decisiones, el entrevistado unió la acción a la palabra y sin más, tocó con su armónica y su guitarra una de sus más recientes composiciones, “Lucy la Gorda”, con un ritmo muy parecido al del verdadero Lennon y tema que desea incluir en su disco debut, mismo que piensa vender o regalar, según se presente la situación.