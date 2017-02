Denuncian a banco holandés por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Un colectivo de activistas mexicanos en Europa interpuso en la Corte Penal de Holanda una denuncia en contra del Rabobank —considerado en 2014 uno de los 30 bancos más importantes del mundo— por presunto blanqueo de dinero del Cártel de Sinaloa y otros entre los años 2002 y 2015.

SMX Collective, de la fundación holandesa SMX: Dutch-Mexican Solidarity, representado por el bufete de expertos en derechos humanos Prakken d’Oliveira, fundamenta su denuncia en las operaciones que realizó una de las sucursales del banco en Calexico, Estados Unidos, en la frontera con México. Busca evidenciar la relación que existe entre el blanqueo de dinero con las muertes, extorsiones y torturas.

En su página de internet, en la que da a conocer la denuncia, la organización afirma que en EEUU las autoridades ya realizan una investigación en contra de la institución bancaria por fallas en la aplicación de protocolos antiblanqueo.

“Esta investigación sostiene que Rabobank en Calexico aceptó grandes cantidades de dinero para luego hacer transferencias a otras cuentas. Sabiendo que el lavado de dinero es un problema grave en la zona, con numerables reportes y varias advertencias, SMX Collective y Prakken d’Oliveira piden que se abra una investigación para determinar si Rabobank tiene responsabilidad en el lavado de dinero, lo cual podría haber tenido como consecuencia estar de alguna forma relacionado con crímenes contra la humanidad”, señala la denuncia.

El colectivo y sus representantes legales afirman que las autoridades de EEUU hicieron varias advertencias a la sucursal en Calexico de nombre Rabobank N.A.

Desde 2006, el Office of Comptroller of the Currency (OCC) lanzó a la institución la primer advertencia sobre sus controles; posteriormente, en 2011, la OCC cerró tres cuentas ante la sospecha de que se usaban para blanquear dinero.

Dos años después, la OCC lanzó una nueva advertencia. En 2015, la agencia Bloomberg reveló que el Gobierno de EEUU investigaba oficialmente el blanqueo de dinero en la sucursal de Calexico.

“Hubo varias advertencias desde las autoridades estadounidenses hacia el grupo Rabobank, sin que el banco tomara las medidas necesarias para controlar los flujos de dinero. Por eso, grupo Rabobank podría no sólo haber jugado un papel importante en el lavado de dinero, sino también contribuir a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por los cárteles en México”, señala la agrupación en un comunicado.

El colectivo y su despacho de abogados buscan que esta denuncia siente precedente para que se actúe en contra de todas las instituciones financieras y sus ejecutivos que han blanqueado dinero de los cárteles mexicanos y se les responsabilice por los miles de muertos, desaparecidos y víctimas de la guerra contra las drogas que inició en 2006.

SMX Collective empezó su trabajo en 2016 como un colectivo formado por activistas holandesas y mexicanos, académicos, artistas, periodistas e investigadores preocupados por los altos índices de impunidad y violencia en México y busca utilizar mecanismos legales para exigir justicia en el país.

El abogado que los representa en esta denuncia es Göran Sluiter, quien ha llevado juicios en contra de presidentes de Nigeria, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Su despacho logró que se impidiera legalmente la presencia en Holanda de Jorge Zorreguieta, ex militar vinculado a la última dictadura militar en Argentina y padre de la actual reina de los Países Bajos.