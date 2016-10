Disminuye en 50 % casos de quemaduras en niños

Gracias a las medidas preventivas aplicadas por el sector Salud del Estado de México, entre ellas el programa “No Te Quemes”, el registro de quemaduras que sufren los menores de edad por accidente han disminuido un 50 por ciento durante los últimos 10 años.

Durante la segunda Jornada Quirúrgica y de Valoración a Pacientes con Quemaduras del año, la subdirectora de Atención Médica del ISEM, Rocío Rangel Gómez, informó que el promedio de atenciones anual en 2006 era de 500 niños y el día de hoy es de 250.

“A través del tiempo hemos ido logrando disminuir el número de niños que atendemos. No porque no podamos o tengamos la capacidad para hacerlo, sino porque estamos apostando a la prevención. Son accidentes que no deben ocurrir si ponemos el debido cuidado”, dijo.

Resaltó que en la cocina y baño del hogar son los lugares donde se registran el mayor número de quemaduras en menores de edad, siendo los líquidos calientes el factor predominante, por lo que exhortó a los padres de familia a poner especial énfasis en cuidar y evitar que los pequeños tengan acceso a estos lugares.

“Existen algunas medidas de prevención como no dejar que los niños se acerquen a las estufas, a los líquidos calientes, que jueguen con fuego, con juegos pirotécnicos. Tener cuidado que las ollas en las hornillas tengan el mango hacia dentro, asegurarnos que al transportar el agua caliente para el baño no haya pequeños cerca, entre otras”, mencionó.

Rangel Gómez destacó que durante esta jornada serán valorados 95 niños para saber si son sometidos a cirugía en el Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” o será necesario su traslado a Hospital Shriners, en Galveston, en coordinación con la fundación Michou y Mau.

“Ya suman alrededor de 5 mil pacientes valorados durante estos casi 15 años de trabajo, con dos jornadas extramuros al año, y cerca del 30 por ciento de ellos han sido enviados a tratamientos en el extranjero. Dependiendo de la condición de cada uno se determina si es intervenido en la entidad o se envía a en Galveston, Texas”, explicó.

Aseguró que médicos del hospital general “Dr. Nicolás San Juan” han sido capacitados por colegas norteamericanos, lo que ha permitido que apliquen técnicas de primer mundo a pacientes mexiquenses, e incluso de otros estados de la República que solicitan la atención.

“Durante estas jornadas participan especialistas en cirugía plástica, psicología y rehabilitación, quienes otorgan tratamiento y seguimiento para apoyar a los pacientes que padecen secuelas estéticas y funcionales como resultado de quemaduras severas que también representan problemas emocionales y de adaptación social”, concluyó.