El Bebeto promociona su tercer sencillo “Cómo olvidarte”

El cantante de género banda Carlos Alberto García Villanueva, conocido en el ambiente musical como El Bebeto, promueve en la Ciudad de México el tercer sencillo “Cómo olvidarte”, de su sexta producción discográfica “No que no”.

En conferencia, destacó que desea perdurar en la cultura musical mexicana y ser recordado por sus canciones y su estilo, más allá de recibir sólo el aplauso del público.

“No canto sólo por cantar, deseo quedarme en la memoria de la gente y lograr ser un referente no sólo de la música de banda sino también de la música ranchera, por lo que estoy pensando en realizar otro disco a ritmo de mariachi y así contribuir a que este género vuelva a ser considerado en premios como los Grammy Latino”.

Subrayó que es importante lograr que el público siempre tenga presente este género de lo ranchero.

“Es importante revalorar nuestras raíces musicales y estoy pensando ya en otro disco con temas muy mexicanos, pero antes estoy en la promoción de este disco, ‘No que no'”.

Externó su beneplácito por la producción de este material, que realizó en Los Ángeles, California (Estados Unidos), no sólo por el buen resultado de los dos primeros cortes “No fue necesario” y “Etiqueta azul”, sino también por el dueto que realizó con Alfredo Ríos, “El Komander”, en la canción “Mi amigo”.

Con 14 años de trayectoria musical, El Bebeto explicó que este dueto aborda la historia de dos amigos enamorados de la misma mujer.

“Fue una gran experiencia estar con el compa ‘Komander’, porque se trata de un tema romántico y no un corrido alterado, como los que comúnmente interpreta Alfredo Ríos”.

En cuanto a otras participaciones, el intérprete originario de Guasave, Sinaloa, destacó que en sus ratos libres escucha todo tipo de propuestas musicales, por lo que gustaría algún día hacer otros duetos con exponentes como Yuridia, Reik y alguno de los integrantes de Sin Bandera.

“Lo romántico es lo mío y estos exponentes son de mis preferidos; porque el hecho de que cante en género banda, no quiere decir que no me deleite con otras propuestas musicales, porque yo escucho de todo, para alimentar esta necesidad creativa”.

García Villanueva recordó que la misma necesidad artística lo llevó a dejar atrás su posado de vender jugos de frutas en las calles de Guasave.

“Desde niño me gustó cantar, porque vengo de una familia de músicos y ver a mis primos y tíos estar en agrupaciones como la Banda El Recodo, La Arrolladora Banda El Limón y la Banda Tierra Santa; ello me llevó a tener el valor de iniciar mi carrera a los 13 años y hoy voy por la consolidación musical y a quedarme en la memoria de la gente”.

Para ello, El Bebeto destacó que está capitalizando la importancia de las redes sociales y apuntalar su carrera en estos medios digitales de comunicación.

“Son tan importantes las redes sociales, no sólo para penetrar en el gusto de la gente, sino también para medir el gusto y apoyo de la misma”.

Señaló que en este disco hay un tema que se ha vendido en las plataformas digitales mucho más que los sencillos lanzados en otro formato.

“La letra de ‘Devuélvete a la basura’ nos ha sorprendido, porque no esperábamos que tuviera tanto éxito, pero mi canción preferida de esta producción es “Porque tomando”.

Por último, el cantante destacó que a la par de su carrera como cantante desarrolla su faceta como compositor.

“Reconozco que no se me da tan fácilmente eso de escribir, pero poco a poco ya he logrado algunas letras y espero que en el próximo disco pueda meter un par de temas de mi inspiración”.

Como parte de su gira de promoción, Carlos Alberto García Villanueva viajará a Hidalgo, Guerrero, Sinaloa y Florida; posteriormente regresará a este país para ofrecer una serie de conciertos en bailes y palenques.