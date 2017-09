En Edomex… Agoniza sector salud

* “Desaparecen” más de 15 mil millones de pesos……

Por: Karina Rocha

Es un hecho que muchos de aquellos asuntos que se siguen considerando importantes y que se esperaba fueran resueltos antes de concluir la administración de Eruviel Ávila Villegas, habrán de quedar inconclusos, pues a cinco días que concluya ésta, resulta que en el tema del Sector Salud, la situación va de mal en peor en el Estado de México.

En lo que a la Secretaría de Salud se refiere, lamentablemente no se ha hecho nada para resolver la “misteriosa desaparición” de más de quince mil millones de pesos que, dicen, están las salidas del dinero, pero no el destino del mismo, hecho que la Contraloría del Estado no ha investigado o, si lo está haciendo, parece que no sacará a la luz pública que sucedió con esa millonada.

Por su parte, el Secretario de Salud, César Gómez Monge, está quitado de la pena pues ya se va, y deja sin finiquitar el millonario adeudo que se tiene con las empresas farmacéuticas y de material quirúrgico a las que no se les ha pagado el total de lo facturado a sus proveedores, dejando a los enfermos de los hospitales públicos en un verdadero y literal grito.

En pocas palabras, el Sector Salud en el Estado de México ¡agoniza!, y no hay para donde jalar. Sigue sin haber medicamentos. Sigue sin haber comida para los enfermos, equipo o estudios de laboratorio. Es increíble que a estas alturas de la administración –a cinco días de concluir- se le sigan debiendo millones a los proveedores de los hospitales públicos, mientras se desvían los recursos del sector para otros asuntos mucho menos importantes o, como siempre sucede, para favorecer “a los patrones del sector”.

Nada menos en Julio del 2017, la empresa proveedora de vacunas Grupo DEQUIVAMED, inicia dos juicios en contra de la Secretaria de Salud del Gobierno mexiquense ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por un adeudo conjunto de 93 millones de pesos.

El primero está radicado en la primera sala regional con sede en Toluca, con número de expediente 563/2017, demandando a la Secretaria de Salud el pago de 53 millones de pesos; el segundo, se encuentra radicado en la misma sala con número de expediente 598/2017, por la cantidad de 40 millones de pesos, también por incumplimiento en el pago de un lote de vacunas que entregaron en el mes de febrero de este año.

Lo increíble de este adeudo, deriva en que los recursos para la adquisición de vacunas, por ejemplo, debieron liquidarse con recursos de cuentas que provienen del gobierno federal y están etiquetados para las campañas de vacunación en el Estado de México, lo que significa, entonces, que ese dinero fue desviado para otros fines y el propio gobierno federal no hizo nada por recuperar tantos millones de pesos que aún se adeudan.

Posteriormente el Laboratorio Estatal de Salud Pública, mediante oficio, informó a la Directora General del ISEM que la empresa CENTRUM suspendía la entrega de todos los suministros a los laboratorios de la Red Estatal y Laboratorio Estatal de Salud Pública, derivado a la falta de seriedad en el pago del adeudo a su empresa, hecho que derivó en la suspensión del servicio de laboratorio tanto urgencias, consulta externa y hospitalización, hecho que se temía sucediera.

Pero en lo que se deja “sin resolver” el grave problema de salud pública que padece el Estado de México, César Gómez Monge, Secretario de Salud, presume entre su patrimonio un rancho prominente, éste de 15 hectáreas, tres inmuebles más y un patrimonio equivalente a diez millones de pesos en promedio.

Por otro lado, el Secretario de Salud, reportó ingresos anuales netos por 8 millones 218 mil 652 pesos: 2 millones 248 mil 652, producto de su encomienda pública; por actividades industriales, empresariales o comerciales un millón 700 mil; 3.5 millones por actividades financieras y 770 por arrendamientos, regalías, sorteos, concursos, donaciones, entre otros.

Nada más imagínese usted que habla de una casa adquirida en 2012 –cuando ya era coordinador de Administración del ISEM- por la cantidad de 5.2 millones de pesos, ésta ubicada en la Ciudad de México; sin embargo, existe la “desaparición” de más de 15 mil millones de pesos en estos momentos de cierre de administración.

Y, en lo que el todavía Secretario de Salud presume sus “vanidades”, se quedan igual o peor, muchos hospitales del Sector Salud, que no cuentan ni con jabón antiséptico. Por su puesto no hay vendas, guantes, anestesia ni jeringas. Las farmacias del sector siguen sin tener lo más elemental, por lo que la situación se agrava.

Otro problema que habrá de enfrentar la nueva administración estatal, encabezada por Alfredo del Mazo Maza, es la falta de equipo médico, éste que está quedando inservible por falta de mantenimiento y lo peor de todo, es que a los familiares de los enfermos ¡les cobran hasta las aspirinas que les dan a los internos! Todo, absolutamente todo se los cobran a estas personas, gentes de escasos recursos que, si acuden al Sector Salud es ¡porque NO tienen dinero! ¿Qué parte de que hay pobreza extrema en el Estado de México no habrá entendido el Secretario de Salud? Porque, es increíble que hasta las aspirinas tengan que salir a buscar los familiares de los enfermos para ser atendidos.

Esta es una triste realidad que se vive en el Estado de México y que, por su puesto, ha lastimado de igual manera al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, donde, de igual manera se han “perdido” millones de pesos, dinero que hoy tiene pendiendo de un hilo a más de 15 mil derechohabientes jubilados que, desde hace tres años, la mayoría, no han podido resolver su situación pues, como no hay dinero, los expedientes correspondientes se encuentran archivados, sin fecha para ser resueltos a quienes hoy, ya sin trabajo, no reciben un solo peso de la pensión que por ley les corresponde… CONTINUARÁ…