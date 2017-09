En Edomex… Gabinete armado

Por Karina Rocha

Será el próximo 16 de septiembre, a partir de las 00:01 minutos, en que el ya Gobernador Constitucional del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, tome en sus manos la administración pública estatal, dispuesto a hacer grandes cambios en la entidad mexiquense.

Para tal efecto, Del Mazo Maza ya se arma de un buen equipo de trabajo, esto es que el Gabinete que habrá de trabajar con él en esta nueva administración se viene armando desde hace varias semanas, sin embargo, a partir del día de ayer quienes habrán de tomar las secretarías respectivas, ya se están presentando en las oficinas correspondientes para la entrega de los que serán sus antecesores.

Como lo habíamos comentado ya, Alejandro Osuna Rivero tomará las riendas de la Secretaría General de Gobierno, ésta que le será entregada por José Manzur Quiroga. A partir de ese momento, estará en sus manos la Seguridad Interna del Estado de México, sabedor de que tiene mucho que resolver a partir de que Del Mazo Maza ocupe sus oficinas gubernamentales.

Le sigue Enrique Jacob Rocha, quien se hará cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Rodrigo Jarque Lira, confirmado, va a la Secretaría de Finanzas, sin dejar de mencionar que él ha sido el encargado de la transición de la dependencia, y ha sido el hombre del manejo del dinero de Alfredo del Mazo en casi todas las áreas públicas donde se ha desempeñado, lo mismo en Huixquilucan, donde fue tesorero municipal; que en Banobras, donde fue director general de Finanzas.

Para la Secretaría de Salud se nombra al Dr. Gabriel O’Shea –a quien se le vio recientemente en el “umbral político del Estado de México”, luego de mucho tiempo de no hacerse presente. Considerado el hombre que por su amplia experiencia en el ramo, habrá de poner orden en la Secretaría de Salud, ésta que pasa por una crisis económica delicada, por lo que Del Mazo Maza debió pensar en alguien que saque adelante este conflicto y pensó en la mejor opción.

En lo que a Seguridad Pública se refiere, o mejor dicho, todavía Comisión de Seguridad Ciudadana –que pretenden se convierta en Secretaría de Seguridad Ciudadana o Seguridad Pública- como ya habíamos comentado, se hablaba de una mujer de nombre Maribel. Pues bueno, se trata de Maribel Cervantes Guerrero, una mujer con un perfil que impresiona. Es Maestra en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

Además, Cervantes Guerrero, tiene experiencia en combate al crimen organizado, seguridad nacional, inteligencia, terrorismo internacional, grupos armados y secuestro, lo que nos dice que Del Mazo Maza no se anda por las ramas. La seguridad del Estado de México es una prioridad para la administración entrante, por tanto, no se podía pensar en nombrar, en el área, a gente no solo con la capacidad para ostentar el cargo sino con el compromiso de hacerlo bien, como podríamos pensar de Cervantes Guerrero, en quien los mexiquenses deberán confiar su seguridad y tranquilidad durante los próximos seis años.

Otro nombramiento que llama la atención, pero congratula sin lugar a dudas, es el de Marcela González Salas y Petricioli como Secretaria de Cultura. Una mujer que se entrega a las encomiendas que se le hacen y lo ha hecho bien. Es licenciada en Economía y maestra en Administración Pública.

Se ha desempeñado como Jefa de Departamento de Estudios Económicos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR); Jefa de Departamento de la Dirección de Instituciones Nacionales de Crédito de la SHCP; Diputada Local; Oficial Mayor de la Secretaria de Programación y Presupuesto SPP; Diputada Federal; Coordinadora de Apoyo Municipal del Gobierno del Estado de México; Jefa de Asesores de la Coordinación de Desincorporación de la SHCP; Directora de Administración del Banco de Obras y Servicios Públicos BANOBRAS; Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); Directora General del Instituto Mexiquense de Cultura en el Gobierno del Estado de México, entre otros cargos no menos importantes. Una mujer con gran experiencia en la administración pública.

Por otro lado, se habla de Elías Rescala Jiménez, quien de ser el encargado de la entrega recepción de la Consejería Jurídica del gobierno de Eruviel Ávila, ocupará la Secretaría de Medio Ambiente. Gente muy allegada a Del Mazo Maza y con gran experiencia para servir a la administración pública estatal.

Así también, ha sido nombrada como Secretaría de Economía a Alejandra del Moral Vela, una mujer comprometida con el Estado de México; Mercedes Colín Guadarrama en la Secretaría del Trabajo. Juan Millán a la Secretaría de Educación y Ana Lorena Marín a la Secretaría de Turismo.

Y el encargado de lanzar aquella iniciativa en la que se propone disolver la Super Secretaría de Infraestructura en el Congreso Mexiquense, hombre de gran experiencia en la administración pública, Erik Sevilla Montes de Oca, ha sido nombrado Secretario de Desarrollo Social.

A la Secretaría de Comunicaciones va Alejandro Fernández y a Movilidad Raymundo Martínez Carbajal. Darío Zacarías Capuchino – de quien ya se había hablado- va a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; así como Javier Vargas Zempoaltécatl, a la Secretaría de la Contraloría, quien tendrá en sus manos el control interno de todas las Secretarías de Estado.

Para la Comisión de Derechos Humanos, se nombra a Rodrigo Espeleta Aladro; al DIFEM, Jorge Pérez Zamudio y como Secretario Técnico del Gabinete, Eriko Flores Pérez, quien fungiera como Director General de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, al lado de Ernesto Nemer Alvarez.

Para el área de Comunicación Social se nombra a Jorge Pérez Zamudio, quien fungiera como Secretario de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y Miguel Ángel Torres Cabello, fungirá como Director General del DIFEM.

Queda claro que el gabinete que gobernará del brazo de Alfredo Del Mazo Maza el Estado de México, está conformado por gente preparada y comprometida con los mexiquenses, por lo que se espera un arranque excepcional de la nueva administración estatal.