En Ixtapaluca apoyan a sectores vulnerables

Por Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

Para apoyar a personas de escasos recursos que padecen enfermedades de la vista como cataratas, terigión, glaucoma y otros padecimientos relacionados, autoridades de Ixtapaluca, en coordinación con personal dela Dirección de Salud, han gestionado programas der apoyo para estás personas, y así mejorar su calidad de vida.

Así lo manifestó Víctor Manuel Hortiales Díaz, titular de la dependencia, quien agregó que “En lo que va de esta administración, se han realizado 97 cirugías de la vista y atendidas más de 500 personas, a través de fundaciones y organizaciones”.

Acotó que estas campañas de salud visual se realizan mes con mes, y en esta ocasión, en colaboración con la clínica Vista Láser, fueron atendidas ochenta personas, quienes recibieron el beneficio, cuyo costo, de la consulta en Vista Láser, a través de la dirección de Salud, es de 100 pesos, cuando normalmente su precio es de 500; y en las operaciones de cataratas u otros padecimientos, tienen un descuento del cincuenta por ciento, inclusive se les da la opción de efectuar su pago en partes.

Los pacientes, indicó el titular, son valorados con anterioridad en la dirección de Salud por un médico internista para saber si padecen diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, para darles el tratamiento correspondiente. Los estudios tienen una vigencia de seis meses. Ya en la clínica, se someten a un estudio de fondo de ojo para detectar el problema.

Entre los beneficiarios de esta campaña, estuvieron, adultos mayores y menores de edad; entre ellas, Sandra Chávez López, estudiante de primaria, quien, expresó, “cuando escribo, se me nubla la visión del ojo izquierdo y creo que esto afecta hasta en un 50 por ciento mi rendimiento escolar, espero que con el diagnóstico, me digan que tengo y saber si me operan para ver mejor”. Cirilo Gamero Cruz, adulto mayor, también acudió a realizarse su estudio para ser operado de cataratas.