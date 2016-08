En Ixtapaluca… Apoyan para obtener acta de nacimiento a bajo costo

Por Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

Cientos o quizá miles de ciudadanos de del municipio de Ixtapaluca no cuentan su acta de nacimiento o algún otro documentos de identidad, por lo que el apoyo que ha mostrado la organización de antorcha ha sido determinante, para que los habitantes de éste municipio que requieren algún tipo de documentación, tengan acceso a ellos a través del bufete jurídico del Movimiento Antorchista en la zona oriente de la entidad.

Entre los beneficiarios del programa de trámites está la señora Victoria Luna López de 99 años de edad, quien fue beneficiaria del programa trámite extemporáneo de actas de nacimiento a bajo costo, que lleva a cabo desde hace un año, quien dijo; Debido a que no me encontraba registrada no podía hacer valer mis derechos, ni tampoco podía cumplir con mis obligaciones como ciudadana; pero gracias a antorcha por el apoyo incondicional que nos brinda hoy puedo disfrutar de más que una credencial de elector”.

Y es que de acuerdo con datos de la organización “Be Foundation”, en México, hay más de 9 millones de personas sin registro, quienes por falta de un documento no pueden estudiar, tener acceso a centros de salud, votar, tener un trabajo estable u obtener algún beneficio de índole público o privado.

En entrevista con América Zepeda Pérez, quien es responsable del proceso de registro, comentó que: “los mayores problemas que enfrentan los indocumentados es la falta de oportunidades, desde ir a la escuela hasta trabajar, esto se debe a que proceden de una zona aislada del país o por falta de conocimiento de dicho trámite”.

Acotó que este es un trámite de alto costo, pero gracias a la gestión del Movimiento Antorchista, las personas “pueden acceder a este programa de bajo costo y sumarse a las más de mil personas que han sido beneficiadas, donde además las orientamos para que realicen alguna otra clase de trámites, como apoyos de la tercera edad”.

Finalmente, comentó que para los interesados que deseen realizar este tipo de trámite es importante que las personas acudan con una constancia domiciliaria expedida por el delegado de la localidad donde habitan y la copia de la credencial del testigo que los vaya a registrar, y con ello tendrán acceso a su nueva acta de nacimiento.