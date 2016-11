En Valle de Chalco… Se atienden demandas ciudadanas urgentes

Por Efraín Morales Moreno infosoloriente@yahoo.com.mx

En la recta final de la cierre del ejercicio fiscal 2017, fueron asignados recursos por más de 48 millones de pesos para el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, destinados para obra pública, acciones y otros beneficios para la ciudadanía de la demarcación, acotó el alcalde Ramón Montalvo Hernández, en conferencia de prensa en el salón de cabildos, acompañado de integrantes de su cuerpo edilicio.

El edil subrayó los temas que por el momento serán su mayor prioridad, sin dejar de atender todas las necesidades de la población, haciendo hincapié en la seguridad pública, alumbrado público, apoyos a grupos vulnerables, y principalmente una gira de trabajo por todas las colonias de Valle de Chalco, para seguir en contacto con la ciudadanía y ver las prioridades y necesidades más urgentes.

Destacó que en materia de seguridad pública, serán contratados al menos doscientos elementos más, y se gestionarán 30 unidades policiales más, para salvaguardar la integridad de sus conciudadanos, como una de las necesidades más sentidas de la población.

Reconoció, que a pesar de la presencia de fuerzas armadas federales, marina (SEMAR), y ejercito mexicanos así como policía estatal y municipal, quienes vigilan Valle de Chalco, la población continúa siendo víctima de la delincuencia, sobre todo en robo a transeúntes, que sujetos a bordo de motocicletas cometen, por lo que es urgente reglamentar el uso de estos aparatos, e incrementar el número de elementos que vigilen las calles del municipio.

Ante tal situación y la urgencia de engrosar las filas policiales, en su próxima gira de actividades, de manera personal reclutara a quien tenga deseo de formar parte de una policía civil, así mismo dijo se proyecta establecer el cuerpo de policía de tránsito y seguridad via, “El problema de seguridad no debe esperar, es urgente buscar solución de manera unida sociedad y gobierno, siempre he dicho somos más los buenos que los malos y estamos trabajando en ello”, afirmó categórico Montalvo Hernández.

En relación a los ataques se sufrió sobre un posible desacuerdo con policías municipales de una demarcación vecina, hizo Hincapié en que él es respetuoso de las leyes, acotando: “Yo jamás estuve detenido, no acostumbro a portar armas de ningún género, si por un mal entendido, por ser hombre público, reconozco, estoy expuesto a la crítica, negativa y constructiva, es lamentable que personas sin criterio, ni escrúpulos, hayan manejado un pequeño incidente con doble sentido, y con enfoque político”. Finalizó.