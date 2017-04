Exitoso torneo de golf de la Fundación UAEMéx

Los recursos recaudados como resultado de la realización de la quinta edición de su torneo de golf permitirán a la Fundación UAEMéx beneficiar a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México con la entrega de 50 Becas de Manutención “Lic. Adolfo López Mateos”.

Durante la ceremonia de premiación, en representación del rector Jorge Olvera García, la secretaria de Extensión y Vinculación de la UAEM, María de los Ángeles Bernal García, señaló que una de las prioridades de la Administración 2013-2017 fue buscar y generar acciones enfocadas a que los estudiantes no abandonen la escuela por razones económicas, así como impulsar a los jóvenes a concluir sus estudios.

Para ello, puntualizó la servidora universitaria, se crearon nuevas modalidades de becas, en apoyo a los alumnos destacados en diversas áreas, como el deporte y la cultura. Agradeció la participación de los donadores y patrocinadores que atendieron este llamado en favor de la educación.

Sobre el torneo, que se llevó a cabo en el Club de Golf “Los Encinos”, la directora ejecutiva de la Fundación, Mariana Sánchez Garay, refirió que se contó con la participación de 120 jugadores, quienes con sus aportaciones colaboraron para la entrega de los apoyos que permitirán a estudiantes universitarios concluir sus estudios.

Aseveró que a este torneo con causa se inscribieron 30 equipos, cuyos integrantes están interesados en apoyar a estudiantes con excelente desempeño académico y bajos recursos económicos.

Sánchez Garay indicó que el Torneo de Golf es una de las actividades que de manera permanente lleva a cabo la Fundación UAEMéx para recaudar fondos y apoyar en el desarrollo de investigación, movilidad nacional e internacional de alumnos y maestros, así como en el desarrollo de proyectos.

Cabe destacar que el 5º Torneo de Golf de la Fundación UAEMéx premió con un auto último modelo al mejor O´yes en par de tres, un automóvil último modelo al primer Hole In One en el hoyo 16, así como un carro de golf al primer Hole In One en el hoyo 6; también se otorgaron premios a los cinco mejores O´yes en cada par 3 y trofeos a equipos ganadores.