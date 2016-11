Gimena Gómez prepara su disco “Yo soy”

La cantautora y actriz mexicana Gimena Gómez dijo sentirse satisfecha por las oportunidades laborales que se le han presentado: incursionar en teatro musical como una de las protagonistas de “Rent”, llevar el rol estelar en la cinta “Escuela para seductores” y preparar el lanzamiento de su álbum “Yo soy”.

Gómez consideró que debuta en teatro con el pie derecho porque en la puesta en escena basada en “La Boheme” de Giacomo Puccini, bajo la dirección de Diego del Río, le tocó dar vida a “Maureen Johnson”, una actriz bisexual que tiene una relación, primero con el protagonista y después con una abogada.

En la pieza teatral en la que a Gómez le toca recrear a un personaje “muy erótico, visceral y divertido, aunque vocalmente es complicado pero es un gran reto porque con él incursiono en los musicales”; comparte créditos con Paloma Cordero, Kike Jiménez, Iker Madrid, Luis Carlos Villarreal, José Sampedro, Diego Medel y María Chacón, entre otros.

Sacar adelante el personaje pareciera una tarea poco complicada para Gómez, sin embargo, para ello hay años de arduo trabajo.

“Siempre que puedo trato de prepararme en todo lo que puedo, así que he estudiado canto, piano, ballet y además soy compositora”, destacó.

Gómez también protagoniza la cinta “Escuela para seductores”, ópera prima de Giovanna Zacarías, que se terminó de filmar hace una semana, en la que encarna a “Irene”, una maestra de defensa personal.

La película es una comedia romántica contada a partir del punto de vista de un hombre, cuyo personaje es Juan Ugarte, quien tiene el corazón roto a causa de su ex pareja, rol interpretado por la actriz Carmen Aub; él cree haberse convertido en un maestro de la seducción “pero se topa con ‘Irene’ quien es más madura y no funcionan los trucos seductores.

“La película es muy divertida, hecha para entretener, pero a pesar de ello aporta como mensaje ‘si tú crees que es amor, no te hagas tonto y date chance’, es decir, hoy día la generación milenial vive de manera individualista y no aceptamos que en ocasiones no somos nada sin el apoyo de alguien y nos da miedo relacionarnos”, subrayó Gómez.

Además de Gómez, Ugarte y Aub, participan Fabiana Perzabal, Héctor Holten, entre otros. El estreno de esta historia está previsto para el año entrante.

Gómez, con las ganas de destacar, se dio tiempo para ensayar “Rent”, filmar “Escuela para seductores” y escribir las canciones de su material discográfico “Yo soy”, producción de Mario Santos.

“El disco, que esperamos lanzar en febrero de 2017, va a contener 10 temas de mi inspiración musicalizados en pop con influencias de música afroamericana, blues, soul y música dance”, destacó Gómez, quien a través de sus redes sociales precisará la fecha en que estará listo.

La temáticas de las canciones, expresó, serán de amor, desamor, y entre los temas que incluirá, destacan “Bailo”, que además será el primer sencillo; “Yo soy”, “Presentimiento”, “Volver” y “Tengo miedo”.