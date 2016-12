Impugna Moreno Valle resolución del INE

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (PAN), informó que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar un recurso de inconformidad ante la decisión de la Comisión de Quejas del INE, de suspender los spots que difunden una de sus entrevistas en medios de comunicación y que no promocione sus aspiraciones presidenciales.

En un mensaje a medios de comunicación Moreno Valle acusó que el INE lo ha “censurado” e intenta coaccionar sus derechos políticos.

Reclamó que otros políticos como Andrés Manuel López Obrador (Morena), Margarita Zavala (PAN), los gobernadores del PRD Graco Ramírez y Silvano Aureoles, el independiente Jaime Rodríguez o el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, han hecho públicas sus aspiraciones y no han sido sancionados en los mismos términos.

El mandatario poblano dio a conocer un video con imágenes de políticos, ex funcionarios y personalidades —como Pedro Ferriz y Jorge Castañeda—, quienes en distintas entrevistas han dicho que buscarán la candidatura a la Presidencia de la República en 2018.

“Al no conducirse conforme al derecho el INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura”, dijo Moreno Valle.

Indicó que siempre han sido respetuosos de la autoridad electoral y acatando todas sus resoluciones, pero vio como “alarmante” que el instituto llegó al extremo de prohibirle emitir declaraciones a los medios en las que promocione logros de su gobierno.

“Esta resolución, violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el gobierno de Puebla”, destacó.

Moreno dijo que la autoridad electoral intenta censurarlo, aunque no ha iniciado el proceso electoral de 2018.

Piden no sobrerreaccionar. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que “a los políticos no se les puede impedir hacer política”, por lo que expresó su diferencia con la decisión de la Comisión de Quejas del organismo, que ordenó a Moreno Valle, abstenerse de hacer declaraciones sobre sus aspiraciones presidenciales.

Córdova exhortó a no sobrerreaccionar a la decisión y recordó que ante alguna inconformidad siempre queda la posibilidad de recurrir ante los tribunales electorales.

Tras participar en el foro “La Precisión de las Encuestas Electorales”, Córdova planteó que particularmente no está de acuerdo con decisiones que impiden a los políticos hacer su labor, pero convino en que rumbo a 2018 es necesario sentar precedentes y los políticos deben actuar con responsabilidad.

A título personal insistió: “no podemos en la democracia plantearnos que los políticos no hablen de política y no hagan política, el día en el que el INE llegue a los extremos de impedir eso, creo que no estaremos contribuyendo a robustecer a la democracia”.

Recordó que dentro del INE, es competencia de la Comisión de Quejas determinar si, cuando se presenta una queja electoral, se conceden o no medidas cautelares, como en este caso.