IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN, REQUISITO EN MÉXICO PARA EL SERVICIO PÚBLICO

“No solaparé a gobernadores corruptos”, aseguró el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ante la ola de abusos cometidos por gobernadores que en innumerables ocasiones fueron denunciados y que nadie hacía nada por detenerlos. Tal vez, si ante esa situación hubiera “alguien” hecho caso, los daños causados por corruptos gobernantes no sería tan grave como lo es en estos momentos.

Si bien es cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal ha dicho, presionado por la sociedad, que “no habrá impunidad”, falta mucho por hacer en contra de quienes los que ya se fueron, los que se van y los que están a punto de irse, sin una investigación seria sobre sus administraciones.

Tales son los casos de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge y el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina quienes ya enfrentan acusaciones por malos manejos de los recursos públicos.

Veracruz, uno de los estados más lastimados por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, presenta un desvío de al menos 645 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma. La PGR ya indaga a Javier Duarte por uso de recursos públicos. En tanto, Rodrigo Medina enfrenta un proceso penal por dar beneficios ilegales a la automotriz KIA, sin embargo la pregunta es ¿y por qué ninguno está en la cárcel?

La Procuraduría General de la República, a cargo de Arely Gómez González, ha demostrado que puede hacer las cosas ¡de un día para otro!, que puede encarcelar a la gente, incluso inocente, ¡de un día para otro! Ha demostrado que puede ser una institución ¡que actúa bajo consigna! y que puede dar al Ejecutivo Federal los resultados que pide sean legales o no, sean ciertos o no, sean ciertos o falsos, entonces ¿por qué no hacerlo que un Javier Duarte antes de que se les fuera de las manos?

El Gobierno de la República asegura, a través del Jefe del Ejecutivo Federal, estar comprometido a enfrentar la corrupción, sin embargo hemos de destacar que aún no se nos ha dado a conocer la “fórmula mágica” para llegar, de menos, a disminuir los actos de corrupción cometidos en el servicio público donde se siempre la semilla de la corrupción y va creciendo al grado de que hoy, vivimos en uno de los países más corruptos del mundo.

Nada menos, hemos de destacar que hasta el 2015 -por lo menos el último año del que tenemos noticias concretas-, México ocupaba ya el segundo lugar, de 59 países con mayor índice de impunidad, esto según el Índice Global de Impunidad (IGI).

El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes deficiencias: 46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria, estimándose que una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100,000 habitantes; México sólo contaba, en ese entonces, con 4 por cada 100,000, hoy, no podemos ver mejoras ni cambios considerables.

La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas.

El índice enlistó a 59 países de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contaron con información estadística suficiente en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Estados Unidos ocupa el lugar 15 en materia de impunidad, España, el 17. Alemania se ubicó en el puesto 42.

En contraste, los países con menores niveles de impunidad fueron de Europa del este, como Croacia, Eslovenia y República Checa, quienes ocuparon los últimos tres lugares del conteo. Estas naciones ocuparon los últimos tres lugares debido a que la Unión Europea les exige reducir este tipo de fenómenos para su ingreso al bloque económico.

Lamentablemente México, es uno de los 12 países que sí reporta y proporciona información en materia de impunidad, destacando que la base de datos del estudio, de ese entonces, contemplaba 40,000 variables que, además, estarían abiertas al público para su posterior análisis.

El estudio se hizo con base en estadísticas de Banco Mundial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informes gubernamentales y no en percepción de la población u opinión de especialistas.

Aquí el conteo de los países con mayor índice de impunidad, donde 100 significa más impune, según la UdlaP y el CCSJ, siendo éstos:

Filipinas Calificación: 80

México Calificación 75.7

Colombia Calificación: 75.6

Turquía Calificación: 68.7

Rusia Calificación: 67.3

Nicaragua Calificación: 65.9

Honduras Calificación: 64.1

El Salvador Calificación: 64.1

República de Corea Calificación: 63.3

Georgia Calificacion: 60.3

Sin lugar a dudas México es un país muy grande en toda la extensión de la palabra, sin embargo, son las propias autoridades las que definitivamente no las dejan crecer. Es increíble que en pleno Siglo XXI nos vanagloriemos de “estar luchando” contra la impunidad y la corrupción y, sin embargo, éstas sigan siendo la “base del poder en este país.

Parece mentira, querido lector, pero si un servidor público quiere escalar peldaños en su carrera política, lo único que tiene que demostrar es que “apruebe” el examen de corrupción para poder caer en el más alto nivel de la impunidad, como sucedió con Javier Duarte al que, insisto, se le denunció en infinidad de ocasiones y, ante la NO libertad de expresión que existe en este México lindo y querido, es que “omitieron” detallitos que eran claves para que este sujeto -como muchos otros- ya no concluyera su mandato. Este, en lugar de “ser investigado” y ¡dejarlo huir!, debieron haberlo encerrado de una vez por todas, pero esa rápida y expedita acción de la justicia, solo es contra unos cuantos, contra las “piedritas en el zapato” de algún servidor público “sentido” que abusa de su poder para poder “vengar viejas rencillas”, revanchas infantiles que, al final del camino, querido lector, tendrán que regresar a aquellos que han hecho daño, sabiéndose poderosos y olvidando que el poder, efectivamente el poder, ¡no es eterno!

Por eso estamos como estamos, sin lugar a dudas. Somos uno de los países más señalados y un pueblo bastante lastimado por el actuar de los servidores públicos. Un país, que firma a diestra y siniestra tratados internacionales, que presume en el extranjero el “gran trabajo” realizado en lo que a los Derechos Humanos de los gobernados se refiere pero, solo es presunción, salir en la foto, pertenecer a la orden internacional, pero en la práctica, hay querido lector, en la práctica, no tenemos ni las herramientas necesarias para poner en práctica eso, lo que firmamos con tanto orgullo y presumimos ante la opinión pública, pero peor que eso, el no saber reconocer que, simple y sencillamente, en México ¡no estamos preparados! para signar acuerdos internacionales, porque no sabemos ¡ni cómo ponerlos en práctica!…