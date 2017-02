Indocumentados y desempleo

Por Juan López Cruz/jredaccion@hotmail.com

La información que nos llega de los problemas a que se enfrentan los indocumentados en cumplimiento de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que muchos compatriotas han sido deportados, los gobiernos federal, estatales incluyendo a los municipales, no están preparados para recibirlos con trabajo. Se han pronunciado muchos discursos, de recibirlos con los brazos abiertos y un “bienvenido a casa”, pero nada más. No Hay nada en concreto en empleos, para ganarse el sustento de cada día, como no sea el reparto de canastas de alimento que se duplican en tiempos de elecciones como el que prácticamente ya se vive en el Estado de México.

El gobierno federal constantemente anuncia de la apertura de nuevas fuentes de trabajo, y en verdad que sí los ha habido con la instalación de empresas en diferentes entidades, no han sido suficientes para abatir el alto índice de desempleo que hay en el país. Por lo tanto, la deportación de nuestros paisanos es una gran preocupación, no solamente para los gobiernos de los tres niveles, sino para la propia población, pues, queramos o no, tenemos, por solidaridad que compartir con ellos, el pan y la sal.

El Estado de México ocupa el segundo lugar en desempleo con el 4.8 por ciento. La preocupación del gobernador Eruviel Ávila Villegas lo ha impulsado en buscar nuevas inversiones en la entidad, pero aun así, el desempleo es muy grande en el estado que gobierna. A poco más de medio año que le restan de gobierno, no logrará abatir el problema más grande que laceraba los mexiquenses y que fue uno de sus compromisos al asumir el gobierno estatal.

El Estado de México es el más grande del país, no por su territorio, sino por lo numeroso de su población, que asciende a 17 millones de habitantes, del que salen —como siempre se ha comparado— dos países centro o sudamericanos. Y a pesar de este fenómeno poblacional, recibe igual trato del gobierno federal que las demás entidades del país, superado con casi la mitad de habitantes por la Ciudad de México. El presupuesto no alcanza —y eso lo sabe el presidente Enrique Peña Nieto, como ex gobernador de la misma entidad federativa—, el Estado de México cuenta con zonas de alta marginación.

Por eso es una gran preocupación la deportación de nuestros paisanos indocumentados por el gobierno de Estados Unidos. Muchos de ellos son mexiquenses y el gobierno estatal no cuenta con la suficiente mano de obra para darles trabajo. Solo hay que recibirlo cariñosamente con un abrazo y un “bienvenido a casa”. Las remesas del sueño americano se acabaron. Ahora hay que buscarse nuevas formas de ganarse la vida en la tierra que los vio nacer.