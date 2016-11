Intercambio de declaraciones… Desorden en partidos

* Destapes panistas en Estado de México evidencian falta de orden: PRI……

La declaratoria de Ulises Ramírez: “Yo sí voy”, al aceptar sus pretensiones por la Gubernatura del Estado de México, sigue provocando reacciones, por lo que priistas se suben a la contienda para defender sus colores, tal es el caso de la secretaria general adjunta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Georgina Trujillo Zentella, quien advirtió que los destapes adelantados de militantes del PAN a la gubernatura del Estado de México evidencian el desorden y la falta de liderazgo en ese partido.

Apenas el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Instituto Nacional Electoral definen los responsables de la elección y presentan la convocatoria para los candidatos independientes, y ya se comenzó con el intercambio de declaraciones.

Lo cierto es que cada instituto político tiene sus tiempos y en algunos casos, ya comienzan a moverse al interior, convenciendo a los militantes y simpatizantes. Casos hay muchos y desde luego que los priistas también han comenzado desde hace meses a jalar agua para su molino.

Luego del destape del fin de semana del diputado Ulises Ramírez Núñez a la candidatura del blanquiazul a esa entidad, la política tabasqueña, Trujillo Zentella, dijo que los posibles aspirantes panistas tratan de jalar los tiempos a su favor, lo que parece “falta de liderazgo y de orden al interior de ese partido”.

En entrevista, la también diputada federal dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) trata de buscar una candidatura de unidad para salir fortalecidos y en Acción Nacional (PAN) intentan arrebatársela entre todos.

Presumió que el PRI no se saldrá de los plazos establecidos por el órgano electoral para la definición de su candidato al Estado de México y afirmó que hay la confianza por retener la gubernatura, por lo cual trabajan para salir unidos de la contienda interna y todos los cuadros “remen en el mismo sentido para llevar al barco al buen puerto”.

Rechazó que el PRI aliente alianzas de sus opositores. “Eso está en manos del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), nosotros ni alentamos ni desalentamos esa posibilidad”.

Trujillo Zentella dijo que el PRI analiza, por su parte, sus propias alianzas para esa entidad, y negó el riesgo de que se pueda editar una situación como la de Quintana Roo, donde un priista salió del partido para ganar los comicios con las banderas del PAN y PRD.

“Hay una diferencia fundamental por una parte la personalidad de ambos gobernadores -el ex de Quintana Roberto Borge Angulo- que de alguna manera lo que sucedió fue mucho provocado por el exgobernador Borge Angulo y en el Estado de México hemos visto una actitud de parte del gobernador respetuosa del priismo, entonces me parece que ese escenario no puede repetirse, no hay condiciones ni hay alarmas en ese sentido”.