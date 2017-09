Invitan a participar en Cabildo Juvenil de Toluca

A iniciativa de Ángel Adrián Esquivel García, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca invita a los jóvenes a participar en el Cabildo Juvenil de la capital de la entidad.

El objetivo de este ejercicio es que los participantes presenten propuestas e iniciativas, con la finalidad de que estas ideas puedan ser retomadas por la administración municipal, discutirse y llevarse a cabo, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Toluca.

“Esta es una convocatoria plural, queremos que jóvenes con capacidades diferentes, jóvenes de los pueblos originarios del municipio participen y den su punto de vista”, aseguró el segundo regidor de Toluca, José Antonio Monroy Mañón.

En conferencia de prensa y con la compañía del director del Centro Juvenil Universitario, David Nava Jiménez, así como regidores y síndicos del ayuntamiento, Monroy Mañón destacó que los jóvenes son quienes viven y detectan los problemas que tiene la ciudad; “tienen las ideas y además, podrán conocer la vida de la administración pública, para fomentar la participación ciudadana y la democracia”.

Por su parte, la séptima regidora del ayuntamiento, Marian Díaz Solano, subrayó que con este tipo de actividades, el ayuntamiento municipal busca disminuir los índices de violencia entre los jóvenes, que ellos construyan una agenda pública y sean responsables con los ciudadanos.

En este ejercicio participarán 21 jóvenes. Comprende la realización de una sesión simulada de cabildo y durante tres días, miembros de la administración municipal impartirán un curso de inducción a la administración pública, con la finalidad de que los jóvenes conozcan qué acciones desempeñan los síndicos, regidores y, en general, todo el personal que labora en el ayuntamiento de Toluca.

Entre los requisitos que deben cumplir los interesados en participar en este ejercicio, se encuentra: no ser servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, no haber ocupado algún cargo de elección popular y no ser ni haber sido dirigente de un partido político o ministro de un culto religioso.

Asimismo, los interesados en participar deberán realizar un video de exposición de motivos que responda a la pregunta: ¿Qué harías por Toluca si fueras integrante del Cabildo Juvenil?

Además, deberán anexar constancia domiciliaria y carta de antecedentes no penales, documentos que tienen que presentarse los días 5 y 6 de septiembre en el Instituto Municipal de la Juventud.

Para más información, los interesados deberán consultar la página web, así como las redes sociales del ayuntamiento.