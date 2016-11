Jornada de vacunación canina y felina en Tultitlán

Con el objetivo de controlar la natalidad y evitar enfermedades terminales como cáncer en machos y hembras, tanto en caninos como felinos, se llevó a cabo por parte del H. ayuntamiento de Tultitlán en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Cuautitlán del ISEM la “Jornada de vacunación y esterilización canina y felina” en el estacionamiento de Ciudad Labor, al sur de la demarcación.

En representación del ejecutivo local, el secretario del ayuntamiento señaló que “La esterilización es una de las cirugías más simples y seguras a las que se puede someter a un perro(a) o gato(a) y forma parte de la cultura de tenencia responsable de mascotas, en la que se recomienda la esterilización obligatoria de estos animales para ambos sexos desde los 3 meses de edad.

Estas esterilizaciones son de vital importancia para la atención de los animales y con esto debemos generar una conciencia del respeto a la fauna en general, es por ello que en tan sólo un día se esterilizaron a 30 perros 10 gatos y se vacunaron 30 perros y 9 gatos.

Por otra parte resaltó que dicha jornada es totalmente gratuita por lo cual a través de quirófanos móviles se visitan distintas colonias de la demarcación.

Por otra parte los dueños de las mascotas agradecieron al gobierno municipal por tener un contacto directo con autoridades estatales para llevar estas jornadas a varias comunidades ya que es la forma de poder llevar sus mascotas sin que tengan que trasladarse a puntos lejanos.

Algunas de las recomendaciones para que el proceso sea más eficiente es llevar aseada a la mascota, no haber ingerido alimentos ni haber bebido agua 12 horas previas a la esterilización, que no tenga enfermedades, ya que no se les hace estudio previo. Referente a las hembras, que no estén lactando ni gestando y de preferencia que no estén en celo.