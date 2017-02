Josefina Vázquez Mota se registró como aspirante a la gubernatura por el PAN

Josefina Vázquez Mota se registró este jueves como aspirante a candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de México.

De acuerdo con diferentes encuestas publicadas recientemente a nivel nacional y local, Vázquez Mota es la política mejor posicionada de cara a la elección de gobernador en el Estado de México, no solo por encima de cualquiera de sus correligionarios de Acción Nacional, sino de otros partidos políticos.

Con ella, suman ya cuatro los aspirantes a candidato (a) de Acción Nacional a la gubernatura, luego de que antes se habían inscrito al proceso José Luis Durán Reveles, ex alcalde de Naucalpan de Juárez; Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ex presidente municipal de Toluca y ex diputado local; Juan Carlos Núñez Armas, también ex presidente municipal de la capital mexiquense, diputado local y federal.

Josefina Eugenia Vázquez Mota nació en Tezuitlán, Puebla; es licenciada en Economía, y, además de haber sido candidata a la Presidencia de la República, ocupó en la administración del presidente Vicente Fox la Secretaría de Desarrollo Social y durante la gestión del panista Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como secretaria de Educación.

Vázquez Mota fue dos veces diputada federal y en los últimos años se dedicó, a través de una Fundación, al apoyo a migrantes, principalmente en Estados Unidos de América.