La violencia invade al país

Por doquier salta información sobre hechos violentos en el país. Por doquier los asesinatos saltan a la vista, según revelan medios de comunicación. ¿En dónde se finca, nace la violencia?, se pregunta la ciudadanía. Afortunadamente los bloqueos carreteros en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán por la CNTE han desaparecido. Siguen los asesinatos en diferentes puntos del país; Hay violencia nacional.

Las otras violencias también causan miedo a la sociedad. Ahora los sacerdotes son el blanco de los asesinos. El miedo ha rebasado la exclamación de la ciudadanía y contiene su grito de “estar hartos”, de la gravedad de los hechos. En algunos lugares del país, la gente abandona sus casas y emigra en busca de comunidades más seguras. Este problema convierte a los mexicanos en nómadas, desarraigados. Y perseguidos del espectro del miedo, parecen sonámbulos.

Y el miedo, incide negativamente en el desarrollo de México.

Las acusaciones de la sociedad contra los malos gobiernos, no es una simple queja de inconformidad, es porque siente el aguijón de un desorden social. Y la inconformidad contra el gobierno se debe a que los beneficios de las reformas no llegan al pueblo, o son muy raquíticos. Y dice que están hechas para los altos niveles sociales, pero no para los más necesitados, los marginados. Y eso los gobiernos estatales lo saben bien, porque escuchan los reclamos de justicia social de sus gobernados. Y se extiende a los gobiernos municipales. El pueblo reclama no tomarlo en cuenta en la realización de obras de interés social que beneficie a la familia.

Como se puede apreciar, no es un solo problema la causa de la violencia social. Son varios e involucran a los niveles sociales más débiles, más necesitados. Los inversionistas trabajan sus empresas con el miedo de ser un día cualquiera, despojados por la violencia. Por los violentos sin ideología social, precisan, para lograr un México más próspero. Y los delincuentes sin arriesgar nada, se lanzan al despojo violento. Todo se finca en el hecho de que la riqueza del país está en unas cuantas manos de personas de poder.

Y para una reconciliación nacional, es necesario que todos nos sentemos a dialogar, estudiar y analizar, con humildad, para lograr buenos resultados. Y todos reconozcamos si hemos fallado en nuestra responsabilidad personal, cada uno, en su propia trinchera. Desde luego que los rebeldes, los “profesionistas” de disolución social, no se van a sentar en la mesa de diálogo.

Pero los mexicanos en su conjunto, sorteando los peligros, encontrarán los medios posibles si no para acabar con la violencia, sí para disminuir los índices delictivos.