LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PERIODISTAS EN MEXICO, CON RESPALDO MUNDIAL

Luego de tantos abusos cometidos en México contra de periodistas y comunicadores, pareciera que estamos en “estado de indefensión”, la realidad es que existen un sinfin de instancias dedicadas, única y exclusivamente, para la defensa de los periodistas ¡en el Mundo! Nos queda claro que en México, eso no va a suceder, pero igual, a nivel mundial siempre habrá alguien que vele por los intereses de los periodistas o, mejor dicho, por la libertad de expresión.

Es así como las organizaciones no gubernamentales defensoras del derecho a la libertad de expresión y de prensa que abogan por la protección de los periodistas, son por lo menos ocho, si no se incluyen las grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos en general. Organizaciones que son una fuente muy valiosa de información sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo.

Por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha editado un “Manual de Protección para Periodistas” y ha creado un Fondo de Solidaridad en favor de los periodistas amenazados, a fin de proporcionarles ayuda material y asistencia jurídica. Este fondo forma parte de las actividades del Programa FIP sobre la Seguridad Personal de los Periodistas, que comprenden la realización de encuestas, la organización de campañas y protestas, la difusión de información y la producción de diversas publicaciones. La FIP tiene su sede en Bruselas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) elabora y mantiene actualizado un “Índice de impunidad” en el que se enumeran los países donde, a lo largo del último decenio, los poderes públicos han sido incapaces de dilucidar asesinatos de profesionales de los medios de información. El CPJ tiene su sede en Nueva York y ha publicado una “Guía para Informar en Situaciones de Peligro”, en español, inglés y árabe.

Reporteros sin Fronteras (RSF) publica en su sitio web un mapamundi en el que figuran, en color rojo, países calificados de “predadores”, donde no existe libertad de prensa o donde ésta peligra seriamente. RSF también elabora un “Barómetro de la libertad de prensa” en el que figura una lista actualizada de periodistas asesinados y presos, así como de “net-ciudadanos” (blogueros) encarcelados. RSF tiene su sede en París.

Por otro lado, el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI), organización, con sede en Londres, elabora programas de seguridad para todos los trabajadores de los medios de comunicación a nivel mundial y local. Entre sus objetivos figura el establecimiento de una red mundial de organizaciones dedicadas a la reducción de riesgos. En la portada del sitio web del INSI se puede consultar una lista estadística del número de periodistas y trabajadores de los medios de difusión asesinados desde el comienzo del año.

El Instituto Internacional de la Prensa (IIP), que tiene su sede en Viena y con 66 años trabajando, también presenta en la portada de su sitio web un “contador” de periodistas asesinados (“Death Watch Counter”). El IPI manifiesta un especial interés por los periodistas que se ven confrontados a una denegación de justicia y publica también una “lista de observación” de los países que tienden hacia un autoritarismo inquietante para la libertad de opinión.

El IPI declara que intenta, siempre y cuando es posible, establecer un diálogo con los Estados interesados para convencerles de que no deben reducir al silencio a los medios de información.

Así también, la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) dedica una parte su sitio web a denunciar los atentados contra la libertad de prensa, indicando el número de profesionales de prensa asesinados y señalando las violaciones más graves de la libertad de expresión e información. La AMJ tiene su sede en París y Darmstadt (Alemania).

El Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) es una red mundial formada por 88 organizaciones nacionales y regionales de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, que se dedican a la salvaguardia y promoción del derecho a la libertad de expresión. El IFEX, con sede en Toronto (Canadá), cuenta con un sitio web en cinco idiomas.

El Instituto para el Reportaje de Guerra y de Paz (IWPR) tiene por objetivo coadyuvar a la creación de condiciones propicias para la instauración de la paz y la democracia mediante una prensa libre. En colaboración con medios de información locales de países donde la libertad de prensa es incipiente, el IWPR imparte formación práctica a periodistas. Tiene su sede en Londres y ha editado en inglés una “Guía para periodistas locales en zonas de crisis”.

El Memorial de los Periodistas es un sitio web en el que figuran los nombres de los profesionales de la prensa asesinados desde 1944, con la fecha de su muerte y la indicación del medio de información para el que trabajaban.

Si bien es cierto que para muchos comunicadores, éstas estarían muy lejos de su alcance, resulta que en México, algunas ya están representadas, con el fin, precisamente, de que aquellos comunicadores expuestos a un ataque de cualquier índole en su contra, sea puesto a disposición de laguna de estas organizaciones no gubernamentales, con el fin de que mantener sobre sí, vigilancia en el buen cumplimiento de su profesión.

Desafortunadamente, y lo hemos comentado en otros espacios, la corrupción e impunidad que priva en este país -como en muchos otros de Latinoamérica- lleva a que, en muchos de los casos, los atentados contra de trabajadores de la pluma se orqueste con el “poder del Estado”, incriminando a través la siembra de evidencias para inculpar, haciendo uso de la desacreditación y la circulación de información falsa y amañada con el fin de seguir acallando a la prensa o, con el fin de seguir lacerando la libertad de expresión.

Estas organizaciones que, insisto, muchas de ellas ya se encuentran representadas en México, tienen como fin defender, no solo la libertad de expresión, sino defender los derechos humanos y fundamentales de los periodistas o comunicadores, sin dejar de mencionar que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está haciendo una labor exhaustiva en nuestro país, para identificar y defender los derechos humanos, no solo de los periodistas, sino de los mexicanos en general, generando Recomendaciones Internacionales que, en determinado momento, podrían convertirse ¡en escándalos internacionales! que lo menos que lograrían, sería desacreditar a todo aquel que procure -en este caso- acabar con la libertad de expresión en este país y, bueno, de por sí estamos mal, una recomendación de esa naturaleza, por supuesto que no sería nada grata para la ya tan lastimada reputación de nuestro país.

Por supuesto, querido lector, no debemos olvidar jamás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una herramienta que todos, deberíamos utilizar; documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París; en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 1945).

La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a cumplirlos.

En numerosas convenciones, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos se han reiterado los principios básicos de derechos humanos enunciados por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como su universalidad, interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, y el hecho de que los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los responsables y los titulares de éstos.

En la actualidad, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80 % de ellos ha ratificado al menos cuatro de ellos, lo que constituye una expresión concreta de la universalidad de la DUDH y del conjunto de los derechos humanos internacionales.

Muchos en México, han de pensar que esto no puede ser aplicable a nuestro país o que estaríamos fuera de su alcance, sin embargo, no es así. Éste, como nuestro querido Himno Nacional, deberíamos conocerlo y saberlo de memoria, pues uno nunca sabe cuándo lo habremos de necesitar.