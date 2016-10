Llama Manzur a denunciar delitos

Tras afirmar que no hay vacío de poder en la entidad, el secretario general de gobierno, José Manzur Quiroga, reconoció que aun cuando los resultados en materia de seguridad son buenos, porque han disminuido los delitos, los mexiquenses no se sienten seguros, y habrá que seguir trabajando para recobrar la confianza en las autoridades.

Lo anterior fue manifestado por el funcionario estatal ante diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en el congreso local, en el marco de su comparecencia como parte de la glosa para transparentar las acciones, obras y resultados del quinto informe de Eruviel Ávila Villegas.

Aunque reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de seguridad pública, el funcionario dijo que el bienestar de los mexiquenses une a las autoridades a cerrar filas en contra de la delincuencia, por lo que hay un esfuerzo permanente, a través de una estrategia coordinada con el gobierno federal y local, para establecer una cultura de la participación ciudadana y prevención del delito mediante la denuncia.

De igual forma, Manzur Quiroga rechazó que exista vacío de poder o falta de autoridad en el estado de México y advirtió que no tolerarán impunidad, ni actos violentos en la entidad, y exhortó a los mexiquenses a denunciar todo tipo de delitos, porque si no hay denuncia, no hay delito que perseguir.

Acompañado por el procurador de justicia mexiquense, Alejandro Sánchez Gómez, y del comisionado de Seguridad Estatal, Eduardo Valiente Hernández, el secretario general de gobierno dijo que en el estado de México la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes muestra una reducción de 32 por ciento, con relación al año pasado, mientras que el número de delitos ocurridos disminuyó en un 30.6 por ciento.

Al ser cuestionado respecto a de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, señaló que no se ha podido abatir de forma importante la cifra negra y aunque los números son alentadores en algunos rubros en esta materia, expresó que la percepción ciudadana es otra.

Indicó que un punto importante es recuperar la confianza ciudadana para que ésta confíe en las instituciones de seguridad pública y para ello, reveló que hay diversos mecanismos para que la sociedad informe si ha sido víctima de algún delito como los 64 módulos de denuncia exprés, la denuncia en línea, el Centro de atención telefónica y 11 fiscalías regionales de la procuraduría estatal, así como el programa “Mexiquense no te calles”.

Recordó también que en el seno de la última sesión de trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública se instruyó poner en marcha una estrategia de seguridad para 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos, de los cuales 8 son mexiquenses -Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco-, donde se ha fortalecido la seguridad con grupos tácticos y 40 Bases de Operación Mixta integradas por soldados, elementos de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y miembros de la policía estatal y municipal.

Finalmente afirmó que en virtud de que el próximo año la entidad vivirá una nueva jornada electoral, hay total disposición del titular del ejecutivo, de ser garante del respeto a la voluntad popular y el estado de derecho.