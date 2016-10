Los buenos actores figurarán en nueva oferta de entretenimiento: Adriana Louvier

La actriz mexicana Adriana Louvier aseguró que con la llegada de plataformas digitales y la gran producción de series, hoy por hoy los buenos actores son los que tienen mayores oportunidades de proyectos.

“No sé si en la actualidad es más o menos fácil ser actriz. Hoy en día si tú eres una persona que no está preparada o de pronto tus conceptos para ser actriz no pasan por ser un buen actor, creo que es más difícil”, expresó.

“Tengo la sensación de que hoy en día realmente son los buenos actores los que tienen oportunidad de hacer proyectos, definitivamente creo eso”, comentó Louvier.

Recordó que anteriormente para aparecer en la televisión, los intérpretes sólo tenían oportunidad de trabajar en las telenovelas; sin embargo, las formas de consumo han cambiado y el público ha optado por disfrutar de series ya sea vía streaming o por la televisión de paga.

Ante esto, cadenas y productores presentan a diario una mayor cantidad de contenidos originales. “Creo que cada día hay más gente talentosa y más oportunidades, no solamente en México, sino con muchas coproducciones.

“Al final, la competencia no nada más se vuelve nacional, sino también internacional, entonces apuesto por el que es un buen actor”, indicó.

Actualmente se puede disfrutar del trabajo de Adriana en la serie “Sin rastro”, que se estrenó en Blim el 9 septiembre y se espera que en televisión abierta se emita a partir del 31 de octubre. Este año la actriz también grabó “Realidad aumentada”, serie que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Debido a ello, la ganadora del Premio TVyNovelas en 2015 como Mejor Actriz Protagónica por “Yo no creo en los hombres”, ha retrasado un poco su boda, a lo que se enfocará en los próximos meses, motivo por el cual ya ha rechazado algunas propuestas.

“Me he detenido, definitivamente ahorita mi prioridad en estos meses es estar en todo el proceso de la boda, que ha sido un poco lento, precisamente porque he estado trabajando pero estamos en eso”.

Sin embargo, Louvier aseguró que en caso de que le llegue un proyecto en el que su participación implique pocas semanas de trabajo, podría estudiarlo y aceptar. “Dependerá de los proyectos, tendrán que ver con el tiempo”.

“Mientras sean de un tiempo corto, los revisaré. He recibido propuestas de obras de teatro importantes y también de televisión, pero implicaban cinco meses de trabajo. Ahorita estoy revisando un par de cosas que me implican máximo tres semanas de trabajo, lo estoy revisando, precisamente para ver si me da tiempo o no”, concluyó.