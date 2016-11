Mapfre y Sabadell mantienen optimismo sobre México

Banco Sabadell y la aseguradora Mapfre afirmaron que mantienen su optimismo sobre México y continuarán con sus planes de expansión en el país, a pesar de la incertidumbre ocasionada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Luego de anunciar una alianza en México para ofrecer servicios de protección al sector empresarial, ambas compañías reiteraron su compromiso y visión de largo plazo, debido a que la economía mexicana tiene fundamentos sólidos, así como oportunidades de crecimiento tanto en el sector bancario como asegurador.

“Hay volatilidad en los mercados, amenazas que no sabemos si se van a materializar o no, lo que sí es que debemos ser muy prudentes en nuestros planes, lo que significa no anticipar cosas que no han pasado(…)

“Hay posiciones que nacen de la nueva situación en Estados Unidos pero no debemos ser excesivamente pesimistas”, dijo, el CIO Regional de Latinoamérica del Norte y de Mapfre México, Jesús Martínez.

Indicó que conforme se desarrollen las acciones en Estados Unidos se darán soluciones y afirmó que la visión de Mapfre es de largo plazo en el país, porque México es uno de los cuatro mercados estratégicos para el grupo a nivel global.

“La realidad de la economía en México es que sus fundamentales son buenos, la inflación está contenida, hay cuestiones que indican estabilidad, tampoco hay ninguna razón para pensar que vaya haber nada excesivamente preocupante”, dijo al pedir prudencia ante la incertidumbre.

Refirió que el mercado asegurador en México representa sólo 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de Latinoamérica es de 2.8 por ciento, pero un mercado maduro tiene el 6.0 por ciento.

De manera específica, indicó, sólo 5.0 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un seguro, por lo que hay mucha oportunidad para crecer, además que el seguro tiene la peculiaridad de que es contra cíclico.

Por su parte, el director general de Banco Sabadell en México, Francesc Noguera, dijo que “nuestra apuesta por México no es coyuntural, es una apuesta estratégica a largo plazo”, aunque en el trayecto haya mejores o peores momentos.

Muestra de su compromiso por el país es que en diciembre próximo el banco hará un aumento de capital (sin precisar montos), que se utilizará para dar más créditos, pues cada semana muestra un incremento importante en el número de clientes, “estamos en plena fase de expansión”.

Reitero que a diferencia de hace 20 años, hoy la economía mexicana tiene fundamentos macroeconómicos sanos, una clase media creciente y empresas competitivas que no sólo ofrecen mano de obra barata, más allá de las estrategias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

A casi un año, de que Sabadell obtuvo la autorización para operar como banco en México, su director general aseguró que el balance es positivo, “por encima de las expectativas que nos habíamos fijado, el desempeño está siendo mejor de lo que habíamos previsto”.

Asimismo, previó cerrar 2016 con 30 mil millones de pesos de colocación, así como con más de mil millones de pesos de captación, y ya cuenta con alrededor de 350 clientes que son empresas que facturas desde 100 millones de pesos anuales hasta grandes corporativos.

Subrayó su optimismo sobre el país pues indicó que mientras el sector bancario representa 35 por ciento del PIB en México, en Brasil llega a 65 por ciento, en Colombia a 60 por ciento y Chile aporta el 80 por ciento.

Mapfre y Sabadell anunciaron hoy una alianza por medio de la cual el banco ofrecerá seguros Mapfre a sus clientes empresariales, con lo que buscan fomentar una cultura de prevención en el ecosistema empresarial mexicano.