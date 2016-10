Marchan campesinos para demandar apoyos

Integrantes de la Central Campesina Cardenista y de otras organizaciones rurales adheridas marcharon por calles del Centro Histórico de Toluca, para demandar al gobierno del Estado de México que atienda las necesidades del campo, el cual, aseguraron, “está en total abandono”.

Con pancartas en manos y altavoces los productores rurales del Estado de México hicieron sentir sus demandas y se plantaron frente al palacio de gobierno para exigir al gobernador Eruviel Ávila Villegas que se entreguen los recursos que el gobierno federal envía a la entidad para el sector agrario, “los cuales nunca llegan a los campesinos”.

Esteban Ramírez, uno de los marchistas, señaló que esta manifestación forma parte de un movimiento nacional en el cual también se solicitará la intervención de la Cámara de Diputados federal, de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del propio presidente de la República, para que se reconsidere la situación presupuestal del sector.

“Hoy al campo se le destina menos del 3 por ciento del presupuesto federal, y lo peor es que ni eso llega a los productores, la mayoría del dinero se queda en la burocracia que trabaja en las oficinas de las dependencias federales y estatales y a los campesinos se les entrega solo limosnas”, dijo.

Los campesinos advirtieron que no se trata de ninguna movilización electorera, y señalaron que la Central Campesina Cardenista no cambia votos por dinero. “El campo es el que necesita que se le invierta, no a las elecciones”, concluyó.