Mariah Carey enamora a mexicanos con su “The Sweet Sweet Fantasy”

La cantante Mariah Carey debutó en México la noche de este martes con un concierto que forma parte de su gira “The Sweet Sweet Fantasy”, en la Arena Ciudad de México, ante cerca de 10 mil seguidores.

Este espectáculo estuvo lleno de sensualidad, nostalgia y mucho talento de la anfitriona, quien mostró su extraordinaria voz, acompañada por algunos músicos en la batería, piano y en los coros.

La intérprete ofreció un recorrido por sus más grandes éxitos, interactuó con su público y hasta rindió homenaje al fallecido “Rey del Pop”, Michael Jackson.

Como toda una reina llegó al escenario, acostada en un sillón, cargada por seis bailarines, quienes la llevaron al centro del entarimado, entretanto ella comenzaba el recital con “Fantasy”.

Algunos coloridos visuales aparecieron en las seis pantallas verticales, mientras que todo el mundo disfrutaba este “show”.

Enseguida, con un vestido rojo y zapatillas doradas, volvió a ser levantada por los jóvenes, para darle paso al tema “Emotion”, en el que su atuendo se convirtió en un body, que lució con el pelo suelto.

“¡México! ¿Cómo están?” saludó la estadunidense, quien mencionó que necesitaba que “algunas personas vengan a ayudarme”, ya que deseaba cambiarse de vestuario pero sin irse al “backstage”.

Fue así como durante la balada “Always be my baby” parte de su equipo llegó para peinarla, maquillarla y colocarle un elegante vestido rojo.

Sus hijos aparecieron en un clip en las pantallas, previo a uno de sus más grandes éxitos “Without you”, que cantó sentada sobre unas escaleras y que provocó la ovación de sus admiradores.

Esporádicamente dejaba la plataforma para cambiarse de ropa, como en “My all”, que enamoró al público.

Invitó a cantar a dueto a Trey Lorenz en la pieza “I’ll be there”, que ambos grabaron en 1992 y que es original del extinto grupo Jackson 5, aquí se proyectaron algunas fotografías de Mariah junto a Michael Jackson.

“Gracias, quiero cantar un tema para ustedes”, dijo Lorenz, quien cantó en solitario otro “cover” de la citada banda: “Rock with you” en el que mostró algunos pasos de baile.

Minutos después, ahora de rosa pastel, la también productora, quien está próxima a estrenar su “reality” “Mariah’s World”, inició un popurrí que incluyó cortes como “I know what you want”, “Honey”, “Breakdown”, “Obsessed”, “It´s like that” y “Loverboy”.

En “Touch my body” subió a un afortunado a quien le bailó y después le cubrió los ojos, para darle paso a “Heartbreaker”. “Canten conmigo”, pidió la rubia después de “I’ll still believe” y de que se mostraran algunas banderas mexicanas.

“Muchas gracias, te quiero mucho”, señaló en la recta final con un vestido entallado color naranja. “We belong together” así como “Hero” fueron los temas con los que cerró con broche de oro esta cita, con un atuendo más corto y brillante.