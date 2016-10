Melania descalifica acusaciones contra Trump

Melania Trump, esposa del candidato presidencial del Partido Republicano, calificó de “mentiras” las acusaciones de las mujeres que señalan que su cónyuge abusó de ellas con intenciones sexuales o que las tocó de manera inapropiada.

En dos entrevistas por televisión, una de ellas transmitida la noche del lunes y otra el martes por la mañana, Melania expresó que las acusaciones de al menos seis mujeres contra el magnate, de tocarlas sin su permiso son parte de una campaña política.

En una entrevista con CNN, Melania Trump afirmó que la revelación del audio en que el magnate alardea de tocar a las mujeres que le parecen atractivas de manera inapropiada es igualmente parte de un plan orquestado por sus rivales políticos.

Trump explicó que fueron “los medios de izquierda” los que orquestaron la filtración del audio. Asentó que la ofensiva estaba “bien organizada” para desviar la atención de los supuestos escándalos relaciones con la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

“La oposición no quiere hablar de WikiLeaks ni de los correos electrónicos ni de Bengasi ni de todo lo demás. No quieren hablar de eso, y entonces dicen: está bien, hagamos en cambio algo para perjudicar su campaña (de Trump)”, destacó la ex modelo eslovena. Sostuvo además que los comentarios de su esposo eran sólo “pláticas de muchachos”, y que en todo caso fue el conductor de televisión Billy Bush quien instigó al magnate a expresar sus comentarios misóginos.

En el canal Fox, mientras tanto, Trump reiteró que los comentarios habían sido “ofensivos”, pero que ella había aceptado las disculpas de su esposo, y ahora se enfocaba en el futuro.