METEPEC, SE HUNDE

Querido lector, hoy hemos constatado que las autoridades mexiquenses tanto estatales como municipales, están “enfermas de poder” y derrochar los recursos del pueblo es lo que menos les importa y eso, pese a que la situación en la entidad está que arde.

Hoy, con tantas lluvias, municipios como Tlalnepantla, Atizapán, Chalco, Valle de Chalco, Neza, Ecatepec, Lerma, San Mateo y hasta Metepec, se han visto severamente afectados por el agua y, por si fuera poco, no hay autoridad alguna que remedie este mal. Preocupante, muy preocupante que un municipio “tan próspero” y lleno de “grandes personalidades” (sic) como Metepec, padezca no solo de inundaciones sino de una espantable cantidad de baches que nadie voltea a ver, pero no se imaginan cuántos autos han caído en ellos y han dado al traste a sus autos.

Claro que tendremos que preguntar, no solo al alcalde David López, por supuesto, sino al “del recurso”, a que hace y deshace del dinero de los metepequenses como mejor le parece. Sí querido lector, el tesorero de Metepec, Mauricio Enrique Góngora Sada, cuya actividad principal, por cierto, es de “usurero”, tiene que empezar a explicar qué hace con el recurso del pueblo de Metepec, sobre todo cuando éste está enriqueciéndose a la sombra de los que me nos tienen.

Y en lo que cientos de metepequenses están esperando a que se les cumplan las promesas de campaña -recordando que éstos entraron en funciones en enero de este año-, por otro lado “las esposas” de los servidores públicos, son las que nos enseñan en dónde están los recursos.

Primero, recordemos que éste sujeto estaba listo para estrenar casa en Los Encinos, lo cual sabemos que, hasta hoy, no ha podido hacerlo porque “le llamaron la atención por descarado”, segundo, porque dicen que es tan grande su “nuevo hogar” que se vería muy descarado meterle más millones que no le corresponden.

Y bueno, la novedad del flamante tesorero de Metepec y ésta va para el Gobernador Eruviel Ávila, es que abusando de su cargo, está usando ese mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos, mejor conocido como ¡extinción de dominio!

Sí, querido lector ¡aguas!, si usted tiene en el municipio de Metepec un terrenito del cual no haya pagado agua o predial, sea o no de procedencia ilícita ¡corre el riesgo de perderlo! y ¿sabe usted por qué?, porque Góngora Sada tiene bajo su poder, como “mejor amigo” del alcalde -aunque lo vayan a negar- el Registro Público de donde ha sacado toda la información posible y necesaria de terrenos que, aunque tienen un dueño, si les falta algún pago éste, con el apoyo de un “notario ruin” -cuyo nombre saldrá a relucir en breve- se ha dado a la tarea de ¡apropiarse de esas tierras! y escriturarlas a prestanombres que se encuentran a su alrededor.

De ahí que -pueda ser- en fechas recientes su señora esposa, aquella que dijo que se iba del Club de Golf San Carlos porque “ahí vivían puros nacos” y por eso mejor cambiarse a Los Encinos, es que recién estrenara un “súper” Salón de Fiestas denominado “Imagina” -para el cual, por cierto, solicitan personal-. Dicen las malas lenguas -y mire usted que son muchas- que éste tan solo es un “entretenimiento” para que “la señora” deje trabajar al tesorero de Metepec, que está muy apurado buscando terrenos ¡que adjudicarse!

Sí, querido lector, es increíble ver todo lo que falta en Metepec y cómo gente que recién llega al gobierno, ha empezado “robando” en lugar de ponerse a trabajar y beneficiar a los votantes que, dicho sea de paso, sabemos que ésta administración fue comprada para mantener entretenido al alcalde.

Pero por si el saloncito de fiestas fuera poco, imagínese usted hasta dónde llegan las intenciones del Tesorero de Metepec que hace uso de autos de súper lujo, blindados pero con placas de otros Estados ¡para no pagar tenencia!. Aunque usted no lo crea. Sabemos de ese Mercedes Benz blindado con placas de circulación PYY 16-44 del Estado de Morelos que da el mejor de los ejemplos para que, otros ¡hagamos lo mismo!, evitándonos las foto multas, tenencias y puede que hasta verificaciones pues, si solo circulamos en el Valle de Toluca, igual da que placas tengamos.

Parece mentira pero en el Estado de México lo que menos hay es ¡autoridad! que ponga fin a estos abusos. Dicen, todos los servidores públicos hoy, en el Estado de México, andan en las mismas: buscando la forma de llenar el costal de recursos “para lo que más les convenga”. Unos se van y se llevan lo más que puedan, otros llegan, e igual se llevan lo que pueden, pese a que recién empiezan sus gobiernos, pero nadie los frena -insisto-, todos están ocupados en ver qué más se pueden robar, de ahí que el Sector Salud del Estado de México, padezca un déficit de más de 13 mil millones de pesos…