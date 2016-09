México necesita un gobierno del pueblo

El secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán, aseguró ante más de 20 mil personas en Los Reyes La Paz que la única organización que educa al pueblo pobre del país es Antorcha; hecho que lo llevará a conquistar el poder político para beneficio de México entero.

El antorchismo en este municipio cumplió 19 años de trabajo. Además de la formación de colonias y gestiones de apoyo para vivienda y programas sociales, destacaron los logros realizados en el último año a favor de 26 comunidades, en donde se realizaron 74 obras públicas tras la gestión y apoyo de los diputados antorchistas.

El líder del antorchismo local, Fernando González Mejía, dio la bienvenida a los asistentes a este magno evento. Posteriormente, Córdova Morán enfatizó que únicamente Antorcha le habla con la verdad a la gente, no sólo de La Paz si no de todo México, porque él no asiste a los eventos para pedir el voto a la gente: “ni siquiera para ser regidor, porque yo no quiero ningún puesto público”, subrayó; “por eso, agregó, puedo hablarle con la verdad la gente”.

En este contexto, dijo que la pobreza está por todo el país, y en el mundo entero. “La pobreza, aseguró, es creciente debido a la política neoliberal que impera en México y en el mundo, que está en crisis; por el neoliberalismo cada vez hay más pobres, por eso Antorcha se ha propuesto educar al pueblo.”

Explicó que el neoliberalismo está fracasando, pues cada vez hay más pobres porque no hay empleos suficientes y la gente se muere de hambre. “México, añadió, está absolutamente desintegrado, lo único que vemos son conflictos por todos lados, y eso es por el neoliberalismo pues la economía de mercado y los capitalistas no remedian los problemas de la gente; el modelo neoliberal no reparte la riqueza, más bien la concentra en una pocas manos”.

El líder nacional dijo que Antorcha asegura que el problema es el modelo económico neoliberal que impera en México y en el mundo, por lo que hay que sustituirlo por un modelo económico que piense más en el pueblo, que le haga obras, que le dé servicios, vivienda, salud a la clase trabajadora.

Enfatizó que la tarea de Antorcha no es solamente fundar colonias y llevar servicios a la gente o gestionar programas sociales; “la tarea de Antorcha es tomar el poder político del país; tenemos que gobernar a México, porque solo cuando gobierne el pueblo podremos sacar al neoliberalismo y poner en su lugar a un gobierno que reivindique los derechos del pueblo. Esta es la tarea del antorchismo nacional”, afirmó enfático.

Por su parte, el líder del antorchismo en La Paz, Fernando González Mejía, informó que en tan solo cuatro años, la militancia antorchista pasó de tres mil a diecinueve mil personas, y que el antorchismo ha llevado progreso a miles de familias humildes de varias colonias del municipio.

Asimismo, denunció que la mafia política del oriente mexiquense, en la que participan políticos retrógradas del PRI, PAN, PRD y morena, se han aliando con el propósito de hacer un bloque en contra de Antorcha y frenar su avance, pero, aseguró: “somos más de diecinueve mil antorchistas, somos una verdadera fuerza y ni con las amenazas van a lograr frenar nuestro avance”.

Al evento de aniversario del Movimiento Antorchista en este municipio del oriente mexiquense, también asistieron el líder estatal de la organización, Jesús Tolentino Román Bojórquez; los diputados federales Maricela Serrano Hernández, Telésforo García Carreón, Héctor Javier Álvarez Ortiz; los presidente municipales de Ixtapaluca y Chimalhuacán, Carlos Enríquez Santos y Rosalba Pineda Ramírez, respectivamente, así como invitados especiales y lideres de agrupaciones sociales.

Cabe destacar que los asistentes disfrutaron de un programa cultural que les brindó bailes de Irlanda, a cargo del Ballet In Xóchitl in Cuícatl, proveniente del municipio de Ixtapaluca, y del ballet nacional del Movimiento Antorchista que presentó bailes de Francia.

Manifestó que Antorcha tiene un proyecto claro, con propuestas concretas, que llevará a las familias a salir de la pobreza. Sin embargo, la clase gobernante no ha trabajado para cumplir esta meta, por el contrario no informa acerca de la situación, porque no le interesa apoyar al pueblo pobre.