Miguel Bosé lanza “MTV Unplugged”

El cantante Miguel Bosé presentó el álbum “MTV Unplugged”, el primer disco acústico en su carrera, el cual contiene 16 canciones y en varias de ellas está acompañado de importantes figuras de la música latina.

Intérpretes como Juanes, Marco Antonio Solís, Pablo Alborán, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana, entre otros, lo acompañan en esta aventura musical, que muestra a un Bosé más latino, más romántico e íntimo.

“Me había mostrado reacio a grabar un disco Unplugged por varias razones, el primer intento fue en 1993, luego en 2004, pero no fue hasta que estuve en el Unplugged de Pepe Aguilar, cuando dije ‘¡Va! Lo hacemos’.

“Y simplemente no lo había hecho porque lo mío es trabajar con ordenadores, computadoras, que es uno de los rasgos de identidad de mi sonido, por eso no me imaginaba trabajando en un acústico”, comentó de inicio el cantante ibérico, ante más de 50 medios de comunicación que acudieron a la conferencia que ofreció esta mañana.

Antes de entrar en materia, sobre esta producción, Miguel Bosé, quien en todo momento se mostró sonriente y bromista, habló del “secreto” que lo mantiene delgado y saludable.

“No hay secretos, la paternidad me mantiene sano, ser padre de cuatro hijos te mantiene muy activo, cargarlos, atenderlos, jugar con ellos, es un ejercicio muy lindo, además de que siempre he cuidado de mi alimentación”.

Otro de sus “secretos” para vivir pleno, es que no le importa la edad, ni los festejos. Por eso cuando se le preguntó si haría algo especial el año próximo cuando cumpla 40 años de trayectoria, pidió que todos los presentes ignoraran esa pregunta.

“¡Mírenme todos!… ¡Acaban de olvidar esta pregunta! No se festeja nada, no hay cumpleaños, pasan los días, se suman las horas, no hay velitas, no hay nada. Están empeñados en que se cumpla un año más, un año de un disco o en el escenario, no puedo festejar tanto, ¡no puedo comer tanta tarta! Y no lo hago porque yo celebro todos los días de mi vida”.

Bosé también habló del derecho que tienen los hombres de ser vanidosos, pues este derecho no es sólo de las mujeres.

“La vanidad es un derecho de todos, ¿qué prefieren?, que les digan que se parecen a Brad Pitt o a una cucaracha. Ahora, el hombre ya puede ser vanidoso, porque antes no era bendecido, pues ellas nos quitaron las faldas, las joyas, el maquillaje, ¿la vanidad también?, ¡No! Es muy saludable ejercer la vanidad, de verdad, sean vanidosos, se sentirán muy bien y además le gustará mucho a las chicas”.

Retomando el tema de su disco acústico, el cantautor español confesó que aunque quedó encantado con el material, no volverá a grabar un material de este tipo.

“Véanlo como algo histórico, algo que en mi carrera no se volverá a dar porque yo volveré otra vez a lo que soy, esto fue un paréntesis, un proyecto especial, fascinante y muy divertido, pero hasta ahí”.

Compartió que para la selección de los temas fue una labor muy difícil, que finalmente se solucionó gracias a la opinión de sus fans.

“Preparé una lista para que mis fans votaran las canciones que querían que interpretara y así seleccionamos los temas viejos como ‘Amiga’, ‘Olvídame tú’, ‘Amiga’, ‘Te amaré’, y un par de temas inéditos que son ‘Dime qué diré’ y ‘Estaré’. Muchas canciones sufrieron transformaciones, en unas hasta la letra les cambiamos, es su tarea descubrirlas”.

Finalmente, habló de sus invitados y el porqué los eligió. “Todos son grandes estrellas en el continente americano. Desde ‘Papito’ ya había más artistas extranjeros que españoles y esto tiene un porqué. Desde hace 40 años yo he trabajado más en América que en mi patria, mi vida está aquí y por eso yo vivo en este continente. El mercado más grande para Miguel Bosé ha sido América”.

Las colaboraciones que incluye en el “MTV Unplugged”, son: “No hay ni un corazón que valga la pena”, con Pablo Alborán; “Olvídame tú”, con Marco Antonio Solís; “Bambú”, con Fonseca; “Amiga”, junto a Juanes; “Solo sí”, con la colaboración de Benny Ibarra; “Como un lobo”, con Sasha.

Así como: “La chula”, al lado de Ximena Sariñana; “Gulliver”, junto a Natalia Lafourcade, Alex González y Sergio Vallín, de Maná.