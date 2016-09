Monstruos y zombis acaparan pantallas de Festival de Cine en Toronto

La 41 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que concluye este domingo, ha proyectado cintas de monstruos, aliens y zombis, que equilibran las historias de desplazados, esclavismo, abuso del poder, cambio climático y desamor, que se han visto aquí.

El director español Juan Antonio Bayona (“Lo imposible”, “El orfanato”) vino a Toronto a presentar su estreno mundial “A monster calls” (“Un monstruo viene a verme”), estelarizada por Liam Neeson, Sigourney Weaver y Felicity Jones.

La historia, basada en la novela de Patrick Ness, muestra la oscura atmósfera que rodea a Conor, un niño de 13 años que enfrenta la inminente muerte de su madre, acoso escolar, la incomprensión de su abuela y, por si fuera poco, la aparición de un monstruo a media noche.

La conversación con este gigante en forma de árbol le resultará una voz reconfortante frente a su oscura realidad.

En tanto, la actriz Amy Adams vino a presentar “Arrival”, del canadiense Denis Villeneuve (Prisoners, Sicario), una historia de ciencia ficción donde 12 naves espaciales cargadas de seres extraterrestres han aterrizado en la Tierra.

Lo primero es entrar en comunicación con ellos para saber a qué vinieron, por lo que la doctora Louise Banks (Adams) utiliza sus conocimientos de lingüística para interpretar las señales que emiten estos seres en forma de pulpos.

El festival la presentó como una película de aliens “fundamentalmente humana”.

Asimismo aquí se proyectó la premier mundial de “Colossal”, del director español Nacho Vigalondo, protagonizada por Anne Hathaway, cuyo personaje “Gloria” tiene una conexión entraña con un monstruo que ataca Seúl.

Los movimientos que ella hace en un parque de Norteamérica son repetidos al mismo tiempo por el gran monstruo que tiene aterrorizada a la población de aquella ciudad.

Cuando ella, pese a su debilidad frente al alcohol, entiende dicha conexión, decide tomar un avión y luchar contra el enemigo –un robot gigante— dispuesto a acabar con todo Seúl.

Para los amantes de los zombis, el festival presentó “The girl with all the gifts” (“La niña con todos los dones”), del director escocés Colm McCarthy (Doctor Who) y en donde actúan Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close y la niña Sennia Nanua.

En este thriller futurista donde los zombis se han apoderado de las ciudades, los niños zombis son educados y estudiados en un campo militar de humanos sobrevivientes. Estos niños deben ser atados de cabeza, manos y pies a una silla de ruedas para mantener la seguridad de los humanos.

Melanie es una de estas niñas zombis que tiene el don de controlar sus instintos animales y no ataca a los humanos mientras no tenga hambre. Su cercana relación con su maestra Miss Justineau, quien rompe las reglas militares y le da cariño, les permitirá sobrevivir en esta aventura.

El evento presentó, dentro de su sección Los Clásicos, la película “El laberinto del fauno”, del director mexicano Guillermo del Toro, quien mantiene una presencia constante en la cinemateca del festival. El próximo otoño el jalisciense, director de “Pacific Rim”, dará una charla sobre Luis Buñuel en México.