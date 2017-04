Mujeres piden respeto a candidatas

Ex priistas, ex panistas, ex perredistas y activistas sociales agrupadas en el colectivo Mujeres de Hierro presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en la que solicitaron se investigue y se sancionen presuntos actos de discriminación cometidos por mujeres del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Acusaron que las priistas, encabezadas por la presidenta estatal del Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral Vela, y la dirigente del sector femenil de ese instituto político, realizaron señalamiento con claro sentido misógino en contra de Delfina Gómez Álvarez, a quien tacharon de “marioneta” de su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador.

“No venimos como militantes de ningún partido político, sino como personas que nos hemos preocupado siempre por la defensa de la mujer en su más amplio sentido, por lo que no podemos permitir que quienes aseguran luchar por la mujer, sean las primeras en atacar a una mujer de cuna humilde, producto del esfuerzo y del trabajo, que busca sobreponerse a todo para ganar una elección que debe ser legal, justa y respetuosa del género”, indicó Italy Dessire Cianí Sotomayor.

Quien fuera hasta no hace mucho subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, Cianí Sotomayor, cuestionó a quienes, enfatizó, “actúan por consigna y por órdenes de un hombre para desprestigiar a una mujer”.

“No podemos permitir que a una mujer se le cuestione, se le acuse, se le persiga, se le menosprecie, como lo han hecho con Delfina Gómez, a quien incluso un ex presidente de la República Mexicana ha denostado por su nombre, llamándola delfina de su jefe”, acotó.

El visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México en el Valle de Toluca, Víctor Delgado Pérez, recibió a las Mujeres de Hierro, luego de que habían entregado su queja en la ventanilla de recepción de documentos, y les dijo que la institución analizará y dará trámite al documento, para, si corresponde, iniciar la averiguación correspondiente.

Entre las firmantes de la queja presentada aparecen Susana Mercado Alvarado, como representante legal, así como Verónica Martínez y Lorena Villavicencio Ayala, como coadyuvantes y miembros de la asociación Mujeres de Hierro.