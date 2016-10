Municipio más seguro, mayor reto de Tlalnepantla

El diputado local del Partido Acción Nacional, Alberto Díaz Trujillo declaró que “la creciente ola de inseguridad que se vive en Tlalnepantla, inquieta a la ciudadanía que en diversas ocasiones ha salido a las calles y a las plazas públicas a manifestarse pacíficamente para exigir trabajo y resultados en materia de seguridad pública a los gobiernos estatal y municipal”.

El diputado local Alberto Díaz subrayó que “el mayor reto de Tlalnepantla, es volver a ser un municipio seguro; urge coordinación federal, estatal y municipal para disminuir los altos índices de robo y violencia que se registran en el municipio. En cada comunidad que recorro, la principal queja de sus habitantes es la inseguridad; los vecinos señalan que los robos con violencia se han incrementado en las calles, en el transporte público, en los comercios y en sus propias casas”.

Díaz Trujillo señaló que “la inseguridad en Tlalnepantla va mucho más allá de la percepción, es un grave problema que el gobierno municipal, no está atendiendo porque todos los días los medios de comunicación dan cuenta de los asaltos a transeúntes, los robos a casa habitación y secuestros que se registran en la zona; sobre todo porque son nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares quienes han sido víctimas de la inseguridad”.

El integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LIX Legislatura Local reconoció que la inseguridad no se resolverá de la noche a la mañana, sin embargo, señaló como urgente y necesario que el gobierno municipal de resultados tangibles en este rubro.

Ante el operativo y despliegue de integrantes de la Policía Federal, la Marina, del Ejército Mexicano, de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), realizado hace algunos días en el municipio, el diputado panista señaló que “los despliegues policiacos no pueden ser de un sólo día, se necesitan estrategias de seguridad pública y de prevención del delito, efectivas que disminuyan los altos índices de inseguridad y violencia; no podemos seguir con improvisaciones, ni fingiendo que aquí no pasa nada”, agregó.