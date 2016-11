Naucalpan abre Unidad Médica en DGSCyTM

El sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Naucalpan, abrió una unidad médica en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, que dará servicios de medicina general, nutrición, odontología, psicología y salud visual, a más de 2 mil 600 policías y sus familias.

Durante la inauguración, en la que se entregaron 250 lentes y 70 aparatos auditivos, el presidente municipal, Edgar Armando Olvera Higuera, afirmó que su administración no solamente busca bajar las cifras de los delitos, también “busco una policía digna con las garantías para desempeñar sus funciones y que los naucalpenses se sientan orgullosos de ser cuidados por elementos de esta corporación”.

Acompañado por la presidenta del DIF municipal, Liliana de Olvera, el Edil naucalpense indicó que en todas las entidades federativas y todos los municipios, hay malos elementos, pero se debe reconocer y apoyar a los buenos, quienes trabajan con convicción para ser cada día mejores.

Sostuvo que no ha sido fácil poner orden en la corporación, sobre todo en “aquéllos que en el pasado se han portado mal, pero no es con mentiras como se combate la delincuencia, como algunas personas que hacen escarnio de un problema social que no generamos nosotros”.

Por su parte la presidenta del DIF, Liliana de Olvera, mencionó que desde el inicio de esta administración se trabaja para dignificar la labor de los integrantes de Seguridad Ciudadana y Tránsito, “ahora en materia de salud también se les apoya, no sólo a los policías, sino a sus familias”.

Liliana de Olvera detalló que además de los consultorios, la unidad cuenta con archivo clínico, recepción, sala de espera y sanitarios, que fueron habilitados en un espacio del cuartel que anteriormente era ocupado como bodega, al tiempo que agradeció a las diferentes áreas del DIF y de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, el esfuerzo realizado para alcanzar este objetivo.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Horacio Jiménez López, expresó que la presente administración realiza acciones que ayudan a reconstruir el tejido social, promueven la economía del municipio y refuerza la seguridad, como la apertura de espacios recreativos, la entrega de microcréditos y los operativos de vigilancia.

A su vez, el diputado local, Raymundo Garza Vilchis, aseguró que de nada sirve que los policías de Naucalpan arriesguen su vida en la captura de peligrosas bandas, si el ministerio público los deja libres en unas horas, por lo que demandó un mayor compromiso por parte de la procuraduría estatal.