No al reparto de despensas y tarjetas electrónicas

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura Local exhortó a las distintas dependencias de los gobiernos federal y estatal a no enrarecer el clima político en la entidad, por lo que pidió frenar el reparto masivo de despensas y tarjetas electrónicas, cuyo monto repartido durante los últimos dos fines de semana a través de “La Efectiva” supera los 29 millones de pesos.

A nombre de los diputados locales del PAN, el coordinador Anuar Azar Figueroa informó que su bancada solicitará a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) y al Instituto Electoral de Estado de México (IEEM) investigar sobre el reparto masivo de despensas y tarjetas electrónicas por parte de los gobiernos federal y estatal en las nueve ferias de servicios de la administración federal que se tienen registradas.

“Estas instancias serán las encargadas de investigar y dictaminar al respecto, sobre todo ahora, que diversas fuerzas opositoras, han manifestado su desaprobación a los eventos celebrados durante los dos últimos fines de semana en los municipios de Zinacantepec y en Huixquilucan”; declaró el legislador panista.

Anuar Azar Figueroa adelantó que esta solicitud tendrá el objetivo de garantizar que el proceso electoral del 2017 se desarrolle en un marco de legalidad, privilegiando en todas sus etapas, los principios de transparencia e imparcialidad.

El legislador panista consideró que el reparto masivo de despensas y tarjetas electrónicas que se ha llevado a cabo en las nueve ferias organizadas por parte de los gobiernos federal y estatal, es signo de la gran probabilidad que existe de que en el 2017, la entidad mexiquense experimente por primera vez, la alternancia política.

Azar Figueroa señaló que diversos medios de comunicación han dado cuenta de que durante los dos últimos fines de semana, en eventos masivos realizados en los municipios de Huixquilucan y de Zinacantepec, denominados “Ferias de Servicios de la Administración Federal”, se entregaron más de 11 mil tarjetas electrónicas conocidas como “La Efectiva” con un saldo de 2 mil 750 pesos y despensas a los asistentes.

“No es casualidad, que durante las últimas semanas, la SEDATU ha realizado 9 ferias como la registrada el pasado fin de semana en Zinacantepec, en dónde a cambio de copias de la credencial de elector de los asistentes, se les entregan apoyos de diversos programas sociales; situación que no debe dar pie o confundirse con prácticas antidemocráticas”, mencionó el diputado panista Anuar Azar Figueroa.

“Estos hechos son graves. No se deben comprar conciencias con los programas sociales y esto muestra que la alternancia política en el Estado de México, es posible, quizá inminente”, agregó.

A nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del PAN, el diputado Anuar Azar enfatizó que “Acción Nacional no permitirá una Elección de Estado para la renovación de la gubernatura en el 2017” y exhortó a las distintas dependencias del gobierno federal y estatal a no enrarecer el clima político en la entidad mexiquense, respetar los tiempos electorales y no hacer uso de los recursos públicos con fines electorales.