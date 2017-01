NOS ESTAMOS DESMORONANDO

¡Muy feliz año nuevo!, les deseo a mis lectores y amigos. Hoy 3 de enero del 2017 ya podemos contar lo que nos espera en esta cuesta de Enero. Si bien ya lo sabíamos, teníamos la esperanza de que no fuera tan drástico pero ¡oh sorpresa! El día de ayer, el país, literalmente se convulsionó. La amenaza del bloqueo de carreteras y gasolineras no se hizo esperar y, pese a que se esperaba esa reacción, insisto, no pensábamos que fuera tan grave.

Las principales carreteras de este país se vieron, por horas, bloqueadas por manifestantes que rechazan nuevas alzas en los precios, pero la escalada de incrementos ya está anunciada: alza en el consumo de luz eléctrica, alza en el precio de productos de la canasta básica como la leche. Por supuesto el transporte ya elevó sus costos, en fin todo va hacia arriba ¿y el salario mínimo? Ese, queridos lectores, seguirá siendo tema de discusión de las autoridades sin que haya respuesta rápida y favorable para la clase trabajadora.

Otro punto que tenemos que seguir a pie juntillas, sin lugar a dudas, es el que tiene que ver con el sector salud. Hoy por hoy, se dice que ya los derechohabientes del IMSS, ISSSTE, ISSEMyM, entre otros, sobre todo en lo que a cirugías se refiere, tendrán que ir pensando en juntar su dinerito para pagar el equipo y material quirúrgico, de otra manera, el servicio médico no se les podrá dar. ¿Por qué? simple y sencillamente porque, a pesar de que los derechohabientes pagan ese servicio de su salario, ya no alcanza ni para ello, entonces la pregunta es ¿y el dinero de los trabajadores, a dónde va a parar?

Queda más que claro que nuestro querido México se está desmoronando, pero a pesar de las amenazas de que el pueblo se inconformará y que “ahora sí” se evitará que nos sigan atacando con esas alzas, nada pasará. Somos “flor de un día”, y ello es lo que ha permitido que vivamos así, cada vez más pobres. Con el alza en el precio de las gasolinas, retrocederemos en el tiempo. Esto es que, hoy por hoy será más fácil transportarnos a pie, en patines, patineta, bicicleta que en auto o incluso transporte público que, de por sí es abusivo, con estas alzas será peor, y sin embargo, no eficientan su servicio.

¿Qué más podemos esperar? por lo pronto, los bloqueos de ayer, si bien no estamos en contra de que el pueblo manifieste su inconformidad, no es afectando a la otra parte del pueblo. O sea, ayer, no cientos, sino miles de personas se quedaron varadas en las carreteras bloqueadas, por horas y horas esperando que a los manifestantes se les prendiera el foco de dejar pasar a los automovilistas. Fue un día completamente perdido. Incluso extranjeros que solo estaban de visita en nuestro país, padecieron este inconveniente.

Personas que tenían que llegar al Aeropuerto para viajar a sus lugares de origen, perdieron sus vuelos. Gentes que tenían que llegar a hospitales, tuvieron que buscar alternativas -no del todo seguras- para llegar a sus destinos. La pregunta es ¿toda esa gente que se quedó varada, qué culpa tiene de las decisiones gubernamentales? Si bien muchos esperábamos la acción inmediata de las autoridades federales, no fue -el algunos casos- sino hasta cinco horas después de que llegaron “los granaderos” -‘´por llamarlos de alguna manera- a los lugares bloqueados para intentar hacer entrar en razón a los manifestantes. En algunos casos hubo resultados, en otros se tardaron más, lo cierto es que -insisto- el primer día hábil del 2017 ¡se perdió completamente!, porque no se pudo hacer nada. Ya para cuando desbloquearon las carreteras, era demasiado tarde.

¿Y qué culpa tienen los ciudadanos comunes y corrientes? ¡Ninguna!, esos ciudadanos que se quedaron varados y que perdieron el día, sus vuelos, sus actividades diarias, también están sufriendo y sufrirán el alza en el precio de la gasolina, del transporte, de la leche, de las tortillas, de la luz. Son parte del mismo pueblo mexicano, no son los responsables -repito- de las decisiones gubernamentales.

Se dice que, de no haber una respuesta ¡inmediata! a este gasolinazo, las marchas y los bloqueos continuarán, o sea, querido lector, tome sus precauciones, esto se va a poner difícil en los próximos días y bueno, por lo que se pudo saber, los mexicanos inconformes, recibiremos noticias de las autoridades de los tres niveles de gobierno ¡hasta el próximo miércoles!, todos siguen de vacaciones. De todos modos, FELIZ 2017……