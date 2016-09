Ofrece Yuri energético concierto en Cancún

La cantante mexicana Yuri ofreció un energético espectáculo en Cancún, el cual dedicó a su público “ochentero”, mismo que pudo escuchar los éxitos que han consagrado a la intérprete en la escena pop nacional.

Llamaradas, lluvia de confeti y pirotecnia, no pudieron faltar en este concierto, en el que la cantante estuvo acompaña de seis bailarines y cuatro músicos en escena, además de que la cantante tuvo 11 cambios de vestuario.

Como introducción al “show”, se proyectó en una enorme pantalla una historia, en donde, como si se tratara de un escuadrón de combate, Yuri busca detener al mal en un tipo de misión secreta, y así, vestida como si formara parte de un escuadrón especial, apareció al escenario para cantar “Este amor ya no se toca” y “Dame un beso”.

“Qué bonito lugar, me gusta porque los puedo tener más de cerquita, luego no puedo ver nada y ustedes me pueden ver mejor, bienvenidos, ya de que hay gente de que aquí y otros más que vienen a Cancún para pasar esta fecha”, expresó la cantante a su público, el cual se dio cita en el Oasis Arena.

“Es un placer tenerlos aquí y que puedan disfrutar de este “show” esperando que se la pasen bien, van a cantar canciones con las que se han enamorado y desenamorado, temas ochenteros, que se la pasen bonito, acuérdense de estas canciones, gracias por estar conmigo”, agregó Yuri a su público.

En un segundo cambio de ropa, y haciendo alusión a Hawaii, salió para cantar “Isla del sol”, y enfundada en un largo vestido largo, interpretó “Es ella más que yo”, una de las más coreadas y aplaudidas de la noche.

Agradecida por poderse renovar cada vez en la música, dio paso a “A bailar” tema que interpreta al lado del reggaetonero Yandel y que está incluido en el álbum “Invencible”.

En la velada no pudieron faltar los temas “Yo te pido amor”, “La maldita primavera”, en este último, un fan le regaló un ramo de rosas, que la intérprete agradeció.

La noche continuó con “Déjala”, “Las cosas bonitas del amor”, “Amiga mía” y como un tributo a Lupita D’Alessio interpretó “Que ganas de no verte nunca más”, que logró no sólo robarse los aplausos del público sino que éste también le rindió una ovación de pie.

El “show siguió con “Presa”, y después “Detrás de mi ventana”, uno de sus éxitos más reconocidos; asimismo, recordó su paso en el ya desaparecido festival OTI, en los años 1981 y 1984, a través de un mini documental proyectado en la gran pantalla.

En un popurrí incluyó “Será mañana” de Juan Gabriel, y en la pantalla se reflejaron algunas imágenes del fallecido cantante; “Vive” de Napoleón; “Ay, amor” de Ana Gabriel; “Al final” de Emmanuel; “El triste” de José José” y “Tiempos mejores”, canción con la cual cerró su espectáculo.

Pero al grito de “Otra, otra!”, la veracruzana regresó al escenario para ponerle ritmo de carnaval a la noche con “Hombres al borde de un ataque de celos”, “Mama yo quiero” y “Disco samba”, como la cual se despidió y salió de nueva cuenta del escenario.

Pero las más de “90” personas reunidas en el foro no quería despedirse de ella, y como complacencia, la cantante volvió a salir al escenario para interpretar “El apagón”, a ritmo de merengue.

El concierto, que forma parte de su “Tour Invencible”, tuvo una duración de cerca de dos horas, tiempo en el que la cantante no escatimó en la producción, y formó parte además del concepto “Oasis Loves México”, promovido por un resort en Cancún.