Partidos políticos devolverán más de 99 mdp a la Tesorería

Los nueve partidos nacionales y 10 locales con registro deberán reembolsar 99 millones 201 mil 026.90 pesos a las tesorerías de la Federación y locales, por ser recursos públicos que no ejercieron en las campañas electorales pasadas.

“El monto total de financiamiento de las campañas de 2016 que deberán devolver los partidos asciende a 99 millones 201 mil 026.90 pesos”, informó el consejero electoral Ciro Murayama.

Durante una sesión pública explicó que de esa cifra, los partidos nacionales deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación en conjunto 86 millones 706 mil 204.03 pesos, en tanto que los locales repondrán un monto global de 12 millones 494 mil 822.87 pesos.

El partido Nueva Alianza deberá devolver 19 millones 940 mil 604.74 pesos; el Revolucionario Institucional (PRI), 19 millones 748 mil 187.76 pesos; el del Trabajo (PT), 18 millones 571 mil 504.75 pesos; Morena, nueve millones 134 mil 677.34 pesos, y Encuentro Social, cinco millones 209 mil 542.53 pesos.

A su vez, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) tendrán que reintegrar cuatro millones 589 mil 303.03 pesos; Acción Nacional (PAN), cuatro millones 117 mil 637.44 pesos; Verde Ecologista de México (PVEM), cuatro millones 097 mil 864.06 pesos, y Movimiento Ciudadano (MC), un millón 296 mil 882.39.

Por entidades, los actores políticos restituirán a la Tesorería de Hidalgo 31 millones 338 mil pesos; a la de Puebla, 25 millones 644 mil pesos; a la de Quintana Roo, 12 millones 24 mil pesos; a la de Veracruz, 10 millones 464 mil pesos; y a la de Baja California, siete millones 602 mil pesos.

En Oaxaca repondrán tres millones 385 mil pesos; en Sinaloa, tres millones 27 mil pesos; en Chihuahua, un millón 394 mil pesos; en Tlaxcala, un millón 243 mil pesos; en Zacatecas, 724 mil pesos; en Aguascalientes, 344 mil pesos, y en Ciudad de México, dos millones cinco mil pesos.

Murayama Rendón aclaró que en el caso de la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, “las campañas se fondearon con recursos de los partidos en el INE”.

“Se adelantó, digamos, el financiamiento ordinario para que pudieran pagar sus campañas y lo correcto es que ese recurso regrese a la bolsa de financiamiento público ordinario de los propios partidos políticos y no a la Tesorería, porque no fue en esta ocasión de donde salió el recurso”, precisó sobre ese caso particular.

En futuros comicios para renovar las cámaras de Diputados y Senadores o la Presidencia de la República, abundó, “ese dinero que va a destinarse con base a la fórmula legal establecida en la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos para las campañas electorales federales, se tendrá que devolver a la Federación, no deberá quedar en el INE”.

Pero en esta ocasión, “como el origen no fue financiamiento público para campaña federal porque, insisto, no hubo campañas federales en 2016, tiene que regresar a la bolsa de donde se tomó”, añadió.

Ciro Murayama puntualizó que en lo sucesivo, el propio Sistema Integral de Fiscalización permitirá identificar con cargo a qué financiamiento se hace cada gasto, y con ello también los partidos tendrán más claridad para ejercer ese financiamiento.