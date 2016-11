Partidos se preparan a elecciones

Por Juan López Cruz/jredaccion@hotmail.com

Ante las próximas elecciones estatales y federal, los partidos políticos se preparan para competir, para participar con candidato propio o mediante una alianza.

El primer priísta del país, Enrique Peña Nieto, exhorta a sus correligionarios que se mantengan disciplinados para las elecciones de 2018, pues primero deben madurar el proyecto, y ya bien definido, buscar al candidato. La exhortación hecha por el mandatario mexicano, en el marco de la reunión que sostuvieron los priístas tanto de primera línea como miembros de la militancia de base, para elegir candidato a la primera magistratura de México, fue durante la clausura del Sexto Consejo Político Nacional.

Los observadores dicen que independientemente de los priístas de primer nivel del gobierno federal, estuvieron “los mismos de siempre”. Son personas que se han hecho populares en las primeras planas que ocupan en los diarios nacionales. Y utilizando la frase muy trillada del ex presidente Vicente Fox Quezada, “es más de lo mismo”. Esto quiere decir que los ptiístas se han apoderado del poder nacional, a pesar de las denuncias comprobadas de funcionarios corruptos, entre ellos varios gobernadores que prácticamente han saqueado las arcas estatales, y que ahora fraguan una evasión de responsabilidades, declarando que los recursos de los que se les culpa haber gastado impunemente, fueron invertidos en beneficio de la población más necesitada.

Los gobiernos mexicanos, federal y estatales, no han podido contener la ola de corrupción en sus propias administraciones. En la actualidad, algunos de los exgobernadores han sido capturados; otros siguen prófugos. Y así seguirán muchos años disfrutando de la buena vida con el dinero que sustrajeron de sus gobiernos; dinero del pueblo. Me dice un priísta —que no vota por los candidatos tricolores pero se ufana de ser prioísta: “Sigan votando por el PRI, después no se quejen”. Y los mexiquenses, para quienes tienen más cerca la elección a gobernador del Estado de México, el próximo año, aparentemente no dicen nada, pero, sobre todos los políticos en acción, ya piensan sobre el sucesor del gobernador Eruviel Avila Villegas. Y los priístas se les “queman las habas”, como suele decirse cuando se contienen los ánimos y los deseos, de manifestar sus preferencias; sin embargo estas preferencias, para muchos, van ligadas a un solo punto: el beneficio personal.

Por otro lado, la oposición declara abiertamente que formarán un solo frente para derrotar al PRI en las elecciones del próximo año. Explican que la coalición se sigue fortaleciendo con el apoyo de la ciudadanía, quien se muestra cansada de ser gobernada por gobiernos priístas por más de ochenta años. Aseguran que el cambio de color en el gobierno de la entidad, es inminente. Y los partidos de oposición se preparan para esa lucha que “será a muerte”, políticamente hablando. Se tienen que preparar muy bien para lograrlo, pues el PRI es un partido muy viejo con malas mañas, pues estas malas mañas, con la experiencia que tiene, las realiza como actos democráticos, sin que las autoridades respectivas las noten, calificándolas de buenas.