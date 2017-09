Pirotecnia, el color de la tragedia… Peligro latente

* Mal manejo y almacenamiento de pólvora, principal causa de explosiones; venta ilegal a menores y talleres clandestinos son recurrentes……

Pese a que la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos prohíbe la venta de éstos sin el permiso correspondiente, la comercialización clandestina de cohetes a cualquier persona, incluyendo menores de edad, y el almacenamiento de material pirotécnico representan una amenaza por las posibles explosiones. Incluso, las luces de bengala pueden ocasionar lesiones que dejen enrojecimiento de la piel, ámpulas o ampollas, ardor e hinchazón o heridas de diversos tipos.

El en diciembre del año pasado, una explosión en el mercado de San Pablito cobró la vida de al menos 30 personas, además de decenas de heridos. En marzo de 2017, nuevamente una explosión causó la muerte de cuatro personas, e incidentes similares han ocurrido en varios municipios, sobre todo por el mal almacenamiento de la pólvora, el más reciente, en Tultepec, el 15 de agosto, cuando estalló un taller clandestino.

El Estado de México es el mayor productor de artefactos pirotécnicos, entre 28 entidades, sobresalen los municipios de Tultepec, Zumpango, Almoloya de Juárez, Ozumba, Texcoco, Chimalhuacán y Axapusco, por lo que reviste importancia la temporada que se avecina.

Los fuegos artificiales dan colorido a las Fiestas Patrias, patronales y de fin de año, sin embargo debido a su inadecuada manipulación, también pueden dar paso a una tragedia y convertirse en una amenaza de quemaduras, lesiones, amputaciones o hasta de muerte.

Los grupos con más riesgo de sufrir afectaciones por los cohetes son los menores de entre cinco y 14 años de edad, y que es en diciembre cuando aumenta hasta en 300 por ciento la atención médica por quemaduras ocasionadas por los juegos pirotécnicos.

Las lesiones más frecuentes se presentan en dedos, ojos, cara y cabeza, hay material pirotécnico que no se debe comprar como los conocidos como rata blanca, caras de diablo, R-15 y pata de mula o súper cañón.

Desde los días previos al Grito de Independencia es común ver el comercio de cohetes conocidos como palomas, abejas, garras, cañones, brujas o chifladores, de origen nacional, hasta huevos de dragón, camelias y mariposas de procedencia china.

Por ser una costumbre tan arraigada en las fiestas patronales, es difícil eliminar el uso de la pirotecnia, pero lo importante es prevenir afectaciones a la salud de la población al utilizarla y generar conciencia sobre los riesgos inherentes a la fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento, exhibición y quema de este tipo de artefactos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la única que autoriza el uso de la pirotecnia, a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

La misión de este organismo es regular las actividades enmarcadas en la ley sobre armas y cartuchos; registro, licencias, clubes y colecciones, explosivos y pirotecnia, transporte especializado, asó como sustancias químicas.

Con el propósito de contribuir a reducir los riesgos durante la gestión de la actividad pirotécnica, el Cenapred elaboró la Guía para el Almacenamiento Temporal y el Uso de Juegos Pirotécnicos en Exteriores, en la que se establecen recomendaciones generales de seguridad para el almacenamiento temporal de los diferentes tipos de fuegos artificiales o juegos pirotécnicos.

Así como para su uso en celebraciones religiosas, culturales, cívicas o de cualquier otra índole, que son realizadas en el exterior de las construcciones o edificaciones y para talleres pirotécnicos.

Para el manejo seguro de juegos pirotécnicos, recomienda que los menores de edad no deben comprarlos ni manipularlos, y en caso de que no exploten se deben mojar, es necesario encenderlos en el suelo; utilizar un soporte que permita su salida libre y vertical, no introducirlos en botellas o envases, nunca guardarlos en los bolsillos de la ropa y evitar almacenarlos.

Además, aconseja quemarlos de uno en uno, no extraerles la pólvora, no dirigirlos a personas, animales o árboles y no llevárselos a la boca.