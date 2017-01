Por gubernatura… ¡Unidos!

* PRD y PT irán juntos por la gubernatura; piden unión a la izquierda……

* Panistas quieren un candidato propio……

Sin definirse candidato, pero los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) llegaron a un acuerdo y marchan juntos rumbo a la elección para gobernador. Además invitaron a unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) a fortalecer la alianza y la izquierda en el Estado de México.

En rueda de prensa, dirigentes del PT y PRD no descartan una posible unión con el Partido Acción Nacional (PAN), que hace tiempo considera la posibilidad de unirse en un frente común contra el Partido Revolucionario Institucional, el cual podría anunciar que el Verde Ecologista y Encuentro Ciudadano respaldarían la propuesta priista para contender por la gubernatura.

El presidente del PRD en el Edomex, Omar Ortega Álvarez, que llegaron a un acuerdo y están convencidos que cubren los intereses políticos de los mexiquenses y son una opción real para el rumbo de la entidad. Reiteró que esperan los líderes del MC y Morena: “tengan sentido común, la obligación de velar por los intereses de los mexiquenses y también se unan”.

Aseguró que ya han tenido reuniones con la dirigencia estatal de MC, pero aún no se define la dirigencia nacional, pero insistirán para lograr una coalición con izquierda, y no se descarta el PAN sea parte.

“Si no pensamos que vamos a ganar, para qué vamos a competir, la propuesta de una coalición de izquierda es con candidato de la izquierda”, apuntó.

Al cuestionar lo que sucederá con los precandidatos que ya se han registrado de ambos partidos, Ortega Álvarez señaló que un vez que se suscriba la coalición, en ese momento se suspende el procedimiento y la elección interna del partido, pero ello no quiere decir que no se siga con el proceso planteado.

“La propuesta será que cada partido lleve caminando a sus candidatos y posteriormente se determine quiénes puedan o no participar”, dijo.

Norberto Morales Poblete, militante del PT, dijo que solo con madurez y apertura se pudo conformar esta alianza, y aseguró que ésta será un verdadero contendiente para el partido en el poder, y sacar al PRI de la gobierno mexiquense.

“Estoy completamente convencido de que quien merece la candidatura de las izquierdas es el pueblo del Estado de México no somos los dirigentes no somos loso ´paridos si no la sociedad, el PR y el PRD, dan el primer paso a efecto de cuajar en tiempo y forma este proyecto”, dijo.

Joel Cruz Canseco, representante ante el IEEM del Partido del Trabao, refirió que no están planteando ningún acuerdo a partir de candidatos, esa parte la deberán de agotar cada uno de los partidos políticos convocantes a efecto de que sea un escenario de estímulo hacia la ciudadanía, en el cual se encuentre el instrumento más adecuado para definir quién será su candidato.

Refirió que a pesar de que MORENA y MC no han mostrado interés por estar dentro de esta alianza, harán un último esfuerzo para invitarlos y así generar las condiciones para sacar un candidato de izquierda.

Por otro lado, ex diputados panistas del Estado de México pidieron a la dirigencia nacional del PAN que en una eventual alianza con otro partido en esta entidad, el candidato surja de las filas de este partido político.

Encabezados por Manuel Gómez Morín Martínez del Río, en conferencia de prensa, María Elena Chávez, Javier Paz Zarza, Edelmira Gutiérrez Ríos, Abel García, entre otros, rechazaron que un político de izquierda como Alejandro Encinas Rodríguez u otro encabece una eventual coalición.

Consideraron que el electorado tiene confianza en candidatos y en los gobiernos panistas, toda vez que en las elecciones del 5 de junio de 2016 el Partido Acción Nacional (PAN) solo o en alianza logró el triunfo en siete estados, cinco de ellos con candidatos propios.

Esto da mayor sustento a la postulación de un candidato panista para la coalición, porque además el partido cuenta con muchos líderes podrían ser magníficos gobernadores, destacaron los exlegisladores.

Advirtieron que ese año se presenta una oportunidad indiscutible para que Acción Nacional, solo o en coalición, gane la elección a gobernador, pero si se elige a un candidato de otro partido se correría el riesgo de que la militancia panista no se sume.

Así, recalcaron el llamado a su dirigencia nacional para que escuche a toda la militancia de Estado de México, y la candidatura a la gubernatura recaiga en un panista.

Un elemento que, añadieron, “además de unir a la militancia tenga la capacidad, experiencia de buen gobierno, viva los valores éticos y las cualidades que la sociedad demanda para ganar la elección y hacer un gobierno que sirva a la comunidad”.