Preparan máquinas políticas

Aunque usted no lo crea, desde septiembre del año pasado (2016) inició la carrera por la gubernatura del Estado de México, fecha en la que el IEEM, llamó a los partidos y contendientes a apegarse a derecho y cumplir con las obligaciones

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) inició de manera formal el proceso electoral ordinario para elegir al gobernador constitucional de la entidad que fungirá del periodo del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023.

En esa sesión del Consejo, se dijo que el IEEM está preparado para asumir los retos que representa la elección del titular del Poder Ejecutivo estatal luego de las reformas de 2014 y las adecuaciones en la materia al Código Electoral del Estado de México.

Ahí, los representantes de los partidos de oposición coincidieron en señalar que la siguiente elección es clave y debe regirse por la competencia sana para coadyuvar a que los ciudadanos puedan salir a las calles a emitir su voto, asimismo pidieron que el Gobierno estatal no se involucre en los temas de la elección y sea respetuoso del mismo.

Sin lugar a dudas éste proceso que se avecina, se ha convertido en una “gran preocupación” para “todos” los partidos políticos. El hartazgo de los mexicanos -en general- hacia el sistema, dará la pauta para las votaciones en un Estado que, siempre -no sabemos si será igual hoy- ha sido considerado como el “laboratorio político”, pues dicen que, lo que suceda en la entidad mexiquense, será el reflejo de lo que suceda para la sucesión presidencial.

Lo cierto es que ese “mito” de ser “laboratorio político” el Estado de México se ha ido perdiendo pues si bien éste era un Estado meramente priista, hoy por hoy las cosas son distintas y para julio próximo podrían ser todavía más distintas, pues ya no son aquellos tiempos en los que el poder se encontraba en el poder de un solo partido político, hoy la “alternancia política” se ha ido tragando a los grandes dinosaurios, ello y la falta de credibilidad del electorado.

Pero sí, ésta podría ser una elección, no histórica, pero si muy importante, pues los espacios del poder que se han perdido, hay quienes quieren recuperarlos y, para lograrlo, se necesita más que la compra de un voto útil. Los aspirantes a ocupar la primer magistratura estatal, tendrán que ser muy hábiles durante sus campañas, no solo repartiendo dinero -ya no gorritas ni playeras o bolsas de mandado- sus discursos tendrán que ser nuevos, no reciclados, y sus promesas, ¡hay, las famosas promesas!, pocas, pero creíbles y cumplibles, que es lo que busca realmente el pueblo mexiquense.

Pero si bien es cierto que hoy las cosas ha cambiado, el Estado de México sigue siendo una entidad electoralmente muy importante, pero puede dejar de ser definitiva para que el PRI considere que las tiene de todas, todas, sobre todo, que la decisión política en el Estado, sería la misma a nivel República.

Estamos a unas cuantas semanas de que el partido en el poder, el PRI, defina a su candidato a gobernador en el estado de México, conformando esa lista quienes desde hace ya varios meses hemos venido manejando -no hay más, ese es el detalle-, y aunque muchos se quieren seguir manejando con “la encuesta dice”, sabemos que ésta, la encabeza el que la paga, por tanto se ha convertido en una herramienta poco seria, poco creíble, aún así, los nombres, insisto, no han variado.

Igual se sigue hablando de Ana Lilia Herrera Anzaldo que de Alfredo del Mazo Maza y José Manzur Quiroga, pero sin descartar a un Alfonso Navarrete Prida, Ricardo Aguilar Castillo de quien ya no podemos asegurar hechura política de quién es pues hay quienes aseguran está apadrinado por Arturo Montiel Rojas y él mismo dice, ser “hechura cien por ciento Peña Nieto”, lo cierto es que ya se apuntó y está en la lista, pero ¡oh sorpresa! que ayer se dejó saber que el mero bueno es Carlos Iriarte Mercado.

Como podemos darnos cuenta, queridos lectores, no hay nada escrito aún. Los aspirantes priistas son los mismos desde hace varios meses y están en espera de conocer a todos sus contrincantes pulpiticos, para decidir a quién mandar a la batalla.

Caras nuevas no hay, puede que padrinos políticos tampoco pero unos “valen más y otros menos”, dependiendo de la cuenta bancaria con que se miren. El dinero, sin temor a equivocarnos, marcará una vez más la pauta de las campañas y los triunfos, pues hoy, como hace tres años, hace seis, hace nueve, hace doce, el electorado está -y perdone usted la expresión- ¡bastante jodido! y no hay manera de convencerlo de “no” vender su voto a cambio de unos pesos que, si bien son suyos -por aquello del pago de impuestos- se les regresan por otra vía que creen “es un favor divino”.

Por lo pronto el día de ayer se registraron más de 14 aspirantes independientes a la Gubernatura mexiquense. Se han dejado llevar por el triunfo de “El Bronco” en Nuevo León y se espera que éstos den batalla aunque, dicho sea de paso, ninguno de los registrados es realmente “conocido” en el ambiente político. Dicen, de eso se trata, que nadie los conozca pero, “ni tanto que queme al Santo ni tanto que no lo alumbre”, porque mientras más desconocidos y ajenos al sistema, menos posibilidades.

No así sucede con MORENA, el Partido de Andrés Manuel López Obrador quien ha cambiado un tanto su estrategia para dirigirse, no solo al electorado, sino también a la clase política del país. Se ha vuelto “mesurado” y hasta un tanto “decente” en su trato, apoyado siempre en los triunfos que sus candidatos han tenido en los últimos seis años, dando una gran sorpresa al electorado y un tremendo susto a la oposición, bueno, a su oposición (principalmente el PRI)

Por su parte, el PAN, aún está en la búsqueda de un candidato confiable y competitivo pero, honestamente, esta búsqueda está tardando demasiado, y es que los escándalos que han envuelto a Acción Nacional, ha perjudicado a más de dos aspirantes que bien podrían hacer un buen papel, pero la sobrada soberbia de ese instituto político, simple y sencillamente no les deja asomar ni la nariz para irse dando a conocer. Lamentablemente para muchos el PAN, en la entidad mexiquense, no tiene futuro, no, mientras no vaya pensando en una alianza con un partido de oposición, igual, como podría ser el PRD, circunstancia que también, se viene pensando dese hace ya varios meses y nada más no aterrizan.

En cuanto al PRD, éste instituto político no voltea hacia el Valle de Toluca. Desde el triunfo de Eruviel Ávila Villegas -del PRI- se dio la pauta para que aspirantes al Gobierno del Estado buscaran en el Valle de México, la Zona Oriente, hacia municipios como Netzahualcóyotl, al grado de buscar en el alcalde, Juan Hugo de la Rosa, una posibilidad de “candidato”.

En fin, pronto empezaremos con los perfiles de los aspirantes, pero cualesquiera que esto sean, serán “los de arriba”, los que definan, por partido, a sus candidatos, destacando que faltan muchos por definir, nada menos el PVEM todavía no tiene luz verde, y en lo que al Partido del Trabajo se refiere, Oscar González Yáñez quisiera pagar las cuotas de Los Encinos para que lo dejen entrar a su casa, antes de pagar una campaña, ¡no inventen!…..