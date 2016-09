Presenta Amat Escalante polémica cinta en la “Mostra” de Venecia

La última película del cineasta mexicano Amat Escalante, “La región salvaje”, fue recibida entre aplausos y pasmo en la 73 Muestra Internacional de Cine de Venecia, donde fue presentada formalmente.

El filme, que participa en “Venecia 73”, la principal sección del festival de cine más antiguo del mundo, fue exhibida anoche a la prensa y la crítica en dos salas abarrotadas. Al final de la proyección fue aplaudida, pero también recibió algunas rechiflas.

Inspirada en dos artículos de “nota roja” publicados por un periódico del conservador estado mexicano de Guanajuato, la película tiene como protagonista a Alejandra (interpretada por Ruth Ramos), una ama de casa de una pequeña ciudad de provincia, que al lado de Ángel, su marido (Jesús Meza) cría a sus dos hijos.

Su hermano Fabián (Edén Villavicencio) es un enfermero del hospital local. Viven en una realidad en la que la hipocresía, la homofobia, el machismo y los valores familiares más conservadores todavía tienen un peso determinante.

Pero la vida cotidiana de todos se ve improvisamente alterada por el arribo de la misteriosa Verónica (Simone Bucio), quien convence a cada uno de ellos a adentrarse en el bosque, donde un ser que no es de este mundo puede dar -a través del placer carnal- la respuesta a sus problemas.

Es algo a cuya fuerza de atracción no son capaces de resistir y con quien pueden hallar la paz o sucumbir en el intento.

“La realidad supera la ficción y entonces para hacer esta película tuve que buscar respuestas en otra parte”, explicó Escalante en rueda de prensa.

Reconoció que asumió un gran riesgo creativo, pero que lo que buscaba era “hacer una película con imágenes y situaciones nuevas”, pues “me gusta mucho la ambigüedad”.

“Incorporé elementos que representan la situación del país, pero busqué otro ángulo de la realidad, porque estaba cansado de la realidad”, señaló.

Reconoció que se inspiró en filmes del género del horror, entre ellos algunos del italiano Dario Argento, pero también en la película “Possession” (1981), de Andrei Zulawski, en el que la protagonista (Isabelle Adjani) tiene como amante a un monstruo con tentáculos.

El cineasta dijo no estar preocupado sobre las reacciones que tendrá el público en particular en México, donde en su opinión hay otras situaciones dignas de crear controversia y no una película.

“Espero que (en México) les encante la película. Lo importante para mí es ser honesto con el público, pues es muy difícil tener el control final de como va a ser recibida”, señaló.

Con un guión del propio Escalante y de Gibrán Portela, se trata del cuarto trabajo del cineasta mexicano, quien en 2013 ganó el Premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en 2013 con su cinta “Heli”.

“La región salvaje” fue realizada en coproducción con Francia, Dinamarca, Alemania y Noruega y compite, al lado de otras 16 películas, por el León de Oro, el principal premio de la “Mostra” veneciana.